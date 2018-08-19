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Кардиологи назвали напиток, провоцирующий инсульт
19.08.2018 10:52
Американские кардиологи заявили, что «диетические» газированные напитки с заменителями сахара могут спровоцировать инсульт.
Эксперты отмечают, что та же диетическая кола повышает риск возникновения инсульта и может провоцировать целый ряд проблем со здоровьем. По их подсчетам, если употреблять стакан диетического напитка ежедневно, то риск возникновения инсульта увеличивается в три раза.
Кроме того, напитки с заменителем сахара повышают риск образования нейродегенеративных заболеваний (группа разнородных заболеваний нервной системы).
Также, стало известно, что пищевая добавка аспартам может вступать в человеческом организме в токсичные соединения, в связи с чем, газировка является очень опасной для здоровья.
Источник: donpress.com
Теги: США, Донбасс, здоровье, инсульт, напиток, диета, кардиология, пищевая добавка, кола
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