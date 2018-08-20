Как снизить давление без лекарств

20.08.2018 18:45

Почему бананы нужно есть каждый день.



Однако этот экзотический плод очень ценен для здоровья. Ежедневно употребляя в пищу бананы, человек получает огромное количество полезных микроэлементов и витаминов.



Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.



Причины, по которым вы должны есть бананы регулярно, заключаются в следующем:



Калий и магний оказывают положительное влияние на работу сердечной мышцы и кровеносной системы. Помогают снизить артериальное давление, за счет чего уменьшается риск возникновения болезней сердца.



Употребляя регулярно бананы, вы будете иметь более крепкие кости. Калий предотвращает развитие остеопороза. Магний участвует в формировании костных тканей.



Одно из свойств банана – улучшение пищеварительных процессов. Это происходит за счет наличия в продукте клетчатки.



В бананах много витамина В6, который благоприятно влияет на мозговую деятельность и работу ЦНС. Это помогает человеку преодолевать нервные перенапряжения, стрессы, подавлять вспышки гнева.



В среднем в 100 г бананов около 105 калорий. Это питательный продукт, который помогает быстро восполнить потребность организма в энергии. В банане высокий процент содержания сахаров, но практически нет жиров, поэтому он не сможет негативно повлиять на фигуру.