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Назван продукт, который может спровоцировать сахарный диабет
Сливочное масло вредно для здоровья.
Исследователи считают, что населению планеты необходимо отказаться от опасного сливочного масла и сделать выбор в пользу спредов.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Недавно ученые заявили, что сливочное масло провоцирует раннюю смерть. Это вызвано тем, что у данного продукта есть в составе транс-изомеры жирных кислот, которые могут вызвать диабет и сердечнососудистые заболевания. В организме повышается количество вредного холестерина, соответственно, сокращая жизнь любителям молочного продукта.
Альтернатива в данном случае есть. Молочный жир в большом количестве не полезен, а в спредах его достаточно для того, чтобы не испортить себе здоровье. Преимущественно продукт обладает растительным жиром, включает в себя витамины группы А и Е.
По статистике всемирной организации здравоохранения, каждый третий житель планеты умирает от сердечных болезней. Этот факт заставил европейцев перейти на спред. К примеру, в Великобритании уже 5 лет покупатели останавливают свой выбор именно на растительном продукте, минуя животный.
Эксперты уверены, что настала пора менять свой рацион, делать его полезным, но не менее вкусным. Стоит позаботиться о здоровье заранее, чтобы не провоцировать развитие различных болезней.
Теги: Донбасс, здоровье, диабет, болезнь, вред, масло
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