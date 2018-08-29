Все рубрики раздела
- Самая вредная поза для сна22:39
- Ученые назвали возраст «максимального счастья»22:15
- Названы сладости, которые можно есть во время диеты19:17
- В Украине запретили популярное лекарство от насморка10:45
- Уляна Супрун прокоментувала небезпеку нітратів у фруктах21:15
- Полезные и вредные свойства винограда, о которых стоит знать20:27
- Ученые назвали неожиданную опасность грязного воздуха18:55
- Какие опасности несет чай в пакетиках14:30
- Симптомы гормонального сбоя, которые нельзя игнорировать13:48
- Медики заявили о необходимости регулярно пить кофе21:58
Названы сладости, которые можно есть во время диеты
Более того, от них даже есть польза.
Есть и не толстеть – мечта каждой девушки, да и каждого мужчины тоже. А вот есть десерты на завтрак, обед и ужин – вообще из области фантастики. Но, по данным многочисленных исследований, диетические сладости действительно существуют.
Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Healthy Style.
Более того, от них даже есть польза. Например, добавив в низкокалорийный десерт корицу, вы сделаете его жиросжигающим. Вот еще 10 причин, почему не стоит отказываться от лакомств с корицей.
Польза корицы в низкокалорийных десертах
Корица – одна из немногих специй, которая помогает уменьшить газообразование в кишечнике и избавиться от вздутия живота. Добавьте корицу в любимый молочно-банановый коктейль с медом, и можете не переживать о возникновении такой проблемы, как метеоризм.
Польза корицы заключается еще и в том, что она содержит сильные антиоксиданты, которые предотвращают осаждение жиров на стенках артерий.
Чай или кофе с корицей натощак помогает проснуться и ускоряет метаболизм.
Корица в диетических сладостях, таких как пирожные, может предотвратить или облегчить изжогу.
Специя снижает уровень "плохого" холестерина в крови. Поэтому корица – незаменимый ингредиент в десертах для тех, кто заботится о здоровье сердца. Корица также полезна в профилактике атеросклероза.
Лакомства с этой специей и натуральными диетическими подсластителями способствуют нормализации желудочно-кишечного ритма. Поэтому булочки с корицей не вызовут проблем раздраженного кишечника.
Благодаря содержанию цинамтанина B1 корица полезна для снижения уровня сахара в крови. Поэтому можно смело есть сладости с корицей, не опасаясь развития сахарного диабета.
Женщинам во время цикла не только можно, но и нужно есть десерты с корицей, ведь специя помогает облегчить менструальные боли и вывести лишнюю жидкость из организма. К тому же корица снимает раздражительность, а от сладкого поднимется настроение.
Побаловать себя печеньем с корицей в разгар рабочего дня - не проблема. Однако, если вы следите за фигурой, то стараетесь избегать сладкого и мучного. А зря! Немного глюкозы с корицей (то же печенье или шоколадная конфета со специей) способны положительно повлиять на работу мозга, улучшив концентрацию внимания.
Сладкий чай с корицей поможет улучшить самочувствие при простуде и гриппе. Специя действует как антисептик, убивая бактерии. А горячий напиток с корицей облегчает дыхание, усиливает потоотделение и помогает снять отеки со слизистых.
Теги: Донбасс, сладости, польза, диета
- В «ЛНР» ПРИДУМАЛИ, КАК ЛИКВИДИРОВАТЬ РЕЛИГИОЗНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ21:45
- Боевики на Донбассе за день 6 раз обстреляли позиции ООС21:30
- Когда откроют КПВВ "Новотроицкое"?21:00
- Оккупанты ОРЛО готовят диверсантов для «глубокого тыла Украины»20:46
- Кабмин решил сохранить аналоговое телевещание в зоне ООС20:30
- Кремль сделал решительный шаг в отношении главарей "ЛНР" - подробности19:45
- Новогродское попало под обстрел оккупантов: начался пожар19:30
- В Донецке назревает зачистка19:00
- "ЛНР" готовится к наступлению. Из РФ идут эшелоны с техникой18:04
- Важно! ИЗМЕНИЛИСЬ ПРАВИЛА ВЫВОЗА ДЕТЕЙ ЧЕРЕЗ КПВВ НА ДОНБАССЕ17:45
- Самая вредная поза для сна22:39
- Ученые назвали возраст «максимального счастья»22:15
- В «ЛНР» ПРИДУМАЛИ, КАК ЛИКВИДИРОВАТЬ РЕЛИГИОЗНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ21:45
- Боевики на Донбассе за день 6 раз обстреляли позиции ООС21:30
- В Николаеве на встрече с Юлией Тимошенко передрались сторонники "Батькивщины" и "Руха нових сил" - кадры21:14
- Когда откроют КПВВ "Новотроицкое"?21:00
- Оккупанты ОРЛО готовят диверсантов для «глубокого тыла Украины»20:46
- Кабмин решил сохранить аналоговое телевещание в зоне ООС20:30
- Цена подскочила за сутки: на украинских АЗС резко подорожал бензин20:17
- Курс доллара в Украине: появился прогноз до конца года20:00
- Самая вредная поза для сна22:39
- Ученые назвали возраст «максимального счастья»22:15
- Названы сладости, которые можно есть во время диеты19:17
- Как вылечить плоскостопие взрослому: 10 советов17:25
- Шесть женских "недостатков", которые на самом деле притягивают мужчин21:57
- Не хотели портить праздник: ветеран АТО рассказал о причинах Иловайской трагедии20:31
- Мирный атом в опасности: почему Украине срочно нужна помощь19:33
- Тюремный прайс: что покупают и продают за решеткой17:45
- Мужчины по Знаку Зодиака за которыми, как за каменной стеной22:13
- Непрозрачная упаковка и охлажденность: как правильно выбрать молоко?20:40
- Оккупанты ОРЛО с 1 сентября вводят новые «правила дорожного движения»
- Боевики в трауре. Через Макеевку проехала «похоронная процессия»
- Украина подняла боевую авиацию и вертолеты в небе над Донбассом
- Google закрывает свою социальную сеть
- «Захарченко ликвидируют»: «министр ДНР» сдался Украине и заговорил
- Докучаевск попал под обстрел: уничтожен БелАЗ, погиб водитель
- Важная информация для украинцев, пересекающих КПВВ
- Стало известно, когда откроют КПВВ «Майорск»
- Медведчук предложил российский план по Донбассу: соцсети возмущены условием унизительной капитуляции
- Мужчины по Знаку Зодиака за которыми, как за каменной стеной