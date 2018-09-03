Защитить артерии от атеросклероза помогут эти продукты

03.09.2018 18:20

Артерии нужно держать в форме.



У вас повышенный уровень холестерина? Вы беспокоитесь о здоровье вашей сосудистой системы? Чтобы защитить свои сосуды, увеличьте потребление этих продуктов и узнайте, какое положительное влияние они оказывают на предотвращение сердечных заболеваний. Эксперты выяснили, как правильно заботиться о состоянии сосудов, и что нужно есть, чтобы они оставались чистыми, передает Хроника.инфо со ссылкой на healthinfo.ua.



Самое лучшее, что вы можете сделать, это следовать здоровой диете – это выбор здоровых, натуральных продуктов, одним словом, тех, которые обеспечивают организм всеми необходимыми питательными веществами.



Основные причины развития атеросклероза сосудов



В группе повышенного риска находятся не только люди, ведущие нездоровый образ жизни. Риск этого заболевания увеличивают следующие факторы:



•высокий уровень «плохого» холестерина ЛПНП,



•высокая концентрация гомоцистеина,



•высокое давление,



•курение,



•резистентность к инсулину (снижение чувствительности организма к инсулину),



•сахарный диабет,



•избыточный вес и ожирение,



•низкая физическая активность,



•нездоровая диета, обильная жирная пища (особенно содержащие трансжирные кислоты и холестерин), натрий и сахар,



•возраст (чем старше, тем выше риск),



•некоторые исследования также показывают повышенный риск атеросклероза у людей, которые борются с хроническим стрессом, апноэ во сне и злоупотреблением алкоголя.



Итак, что нужно есть, чтобы обезопасить свой организм от появления атеросклероза? Какие продукты защищают ваши сосуды?



1. Оливковое масло - здоровые и чистые сосуды



Прежде всего, ежедневное использование оливкового масла в нашем рационе является одним из тех хороших привычек, которые помогают предотвратить дегенерацию наших артерий.



Высокое содержание хороших жирных кислот и антиоксидантов помогает минимизировать вредное воздействие свободных радикалов и избыток плохого холестерина.



2. Семена чиа



Семена чиа в последнее время стали очень популярной диетической добавкой, предназначенной для снижения веса.



Тем не менее, стоит также упомянуть, что семена чиа также являются одним из лучших элементов диеты, которые защищают здоровье нашего сердца.



Они содержат в своем составе небольшое количество жирных кислот Омега-3 и незаменимых аминокислот. Когда они попадают в организм, то обладают свойствами, которые повышают гибкость наших кровеносных сосудов и препятствуют осождению холестерина в системе кровообращения.



3. Помидоры



Помидоры содержат в своем составе антиоксидант, называемый ликопеном. Это дает нам очень явные преимущества в контексте системы кровообращения.



Потребление томатов снижает уровень плохого холестерина (ЛПНП) и дополнительно регулирует воспалительные процессы организма, которые часто являются причиной повышенного кровяного давления.



4. Овес



Овес содержит в своем составе очень большое количество пищевых волокон, углеводов и незаменимых аминокислот. Кроме того, он увеличивает уровень энергии и улучшает здоровье сердечной системы, и наши артерии становятся менее восприимчивыми к вредным последствиям холестерина.



Овес и овсяные продукты являются идеальным решением проблем, связанных с высоким уровнем плохого холестерина, и в то же время они ускоряют переваривание жиров в нашей пищеварительной системе.



5. Черника



Ягоды черники получили популярность благодаря своим противовоспалительным, антибактериальным и антиоксидантным свойствам.



В общем, высокое содержание витаминов, минералов и содержащихся в них пищевых волокон ускоряет обмен веществ. Кроме того, у ягод есть свойства, которые помогают очищать внутренние стенки кровеносных сосудов.



Кроме того, ягоды рекомендуются для профилактики холестеролемии и триглицеридемии, снижая уровень накопления холестерина и триглицеридов. Это два типа жира, которые отвечают за дегенерацию артерий, одновременно вызывая появление сердечных заболеваний.



6. Лосось



Лосось является одним из лучших источников кислот и аминокислот Омега-3, и они обладают свойствами, которые уменьшают риск повреждения кровеносных сосудов и проблем с нашим сердцем.



В общем, употребление лосося по крайней мере два раза в неделю увеличивает присутствие хорошего холестерина (ЛПВП) в организме. В то же время он уменьшает осаждение вредных жиров и плохого холестерина (ЛПНП), а также триглицеридов.



Кроме того, его очень высокая пищевая ценность снижает риск воспаления в тканях, а также стимулирует кровообращение, предотвращая развитие гипертонии.



7. Орехи



Орехи, такие как миндаль, арахис и другие виды, становятся все более популярными продуктами.



Однако многие люди не понимают, что орехи очень полезны для нашего сердца и улучшения функциональности нашей сердечно-сосудистой системы.



Орехи содержат небольшое количество жирных кислот Омега-3, которые являются здоровыми жирными кислотами, которые способствуют очищению артерий и устранению избытка плохого холестерина (ЛПНП).



Кроме того, они содержат высокую дозу калорий, увеличивая наши энергетические уровни и улучшая наши физические и умственные способности.



Орехи богаты аминокислотами, которые защищают наши артерии, предотвращают развитие многих заболеваний.



8. Имбирь



Последний в этом списке – имбирь, который очень часто используется при естественном лечении различных заболеваний.



Он имеет в своем составе очень сильные вещества с противовоспалительным эффектом. Они минимизируют окислительный эффект стресса, а также помогают сжигать жир.



Кроме того, употребление имбиря полезно для снижения количества осажденного холестерина и помогает в очистке нашей крови от токсинов.



Наконец, его основной ингредиент - гингерол улучшает кровообращение и в то же время предотвращает преждевременное затвердение наших кровеносных сосудов.



Конечно, для достижения наилучших результатов мы должны заботиться о здоровой сбалансированной диете, которая сопровождается большим количеством воды и достаточным количеством физической активности. Только полностью здоровый образ жизни поможет избежать возможных проблем с сосудами.