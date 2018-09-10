Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Будь здоров!

Назван популярный напиток, который может спровоцировать гипертонию

10.09.2018 18:17
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Назван популярный напиток, который может спровоцировать гипертонию

5 признаков того, что вы употребляете слишком много кофе.

С каждым годом количество людей, ежедневно употребляющих кофе, только увеличивается. 

В умеренных дозах этот бодрящий напиток приносит немало пользы для нашего организма, однако, существуют признаки, говорящие о том, вы употребляете слишком много кофеина, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24apteka.

Проблемы с сердцем

Если после очередной чашечки кофе вы чувствуете учащенное сердцебиение, головную боль, которая может сигнализировать о повышении артериального давления, вам стоит значительно уменьшить количество этого ароматного напитка или совсем от него отказаться.

Вас мучает жажда

Кофе обладает мочегонным эффектом, что может привести к обезвоживанию организма и постоянной сухости во рту. Чтобы избавиться от этой проблемы, пейте больше чистой воды и сократите количество чашек кофе до 1-2 в день.

Постоянное чувство усталости

Кофе помогает взбодриться, но только в том случае, если пить его умеренно. Выпивая 4-5 чашку кофе, уже через 20 минут вы будете ощущать еще большую усталость, чем ранее и единственным вашим желанием будет - закрыть глаза и поспать.

Проблемы с пищеварением

Кофе усиливает выработку соляной кислоты в желудке, поэтому медики не советуют пить его утром, до приема пищи. Употребляя этот напиток на голодный желудок, вы рискуете заработать изжогу, гастрит и язву.

Приступы раздражительности

Кофеин, если им злоупотреблять, провоцирует усиленную выработку гормонов стресса (кортизола и адреналина), что, в свою очередь, вызывает сильную тревогу, раздражительность, вспышки гнева и паники, а также проблемы со сном.



Теги: Донбасс, здоровье, болезнь, гипертония, кофе
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх