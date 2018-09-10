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Продукты, улучшающие память
Пять продуктов, богатых витамином B12.
Витамин В12 играет важную роль в процессе кроветворения и имеет важное значение для функционирования головного мозга.
Следующие 5 продуктов могут быть диетическим источником витамина В12, пишет Хроника.инфо со ссылкой на apteka.
1. Яйца
Яйца - источник нескольких питательных веществ, среди которых белок, кальций, цинк. Когда дело доходит до перечня витаминов, то этот суперпродукт может также обеспечить часть (около 7% в одном яйце) рекомендуемой дневной дозы B12, а также других витаминов: A, B5, D, K, E и т.д.
Если во время физической активности человек чувствует усталость, то в качестве продукта для предтренировочного прекуса следует отдать предпочтение яйцам. Этот продукт - это не просто кладезь витаминов, который также дает прилив энергии, но и содержит белок, который может улучшить работу мышц.
2. Молочные продукты
Согласно данным национальных институтов здоров’я (National Institutes of Health), США, 200 г маложирного йогурта и одна чашка обезжиренного коровьего молока могут быть полноценными источниками 1 мкг витамина B12. Таким образом, любой из этих вариантов может обеспечить 18% ежедневной потребности в этом витамине.
3. Обогащенные продукты
По словам Лесли Бек (Leslie Beck), диетолога из Торонто, Канада, некоторые сорта злаков для завтрака, соевые продукты и растительное молоко обогащены витамином В12. Неудивительно, что этот вариант может быть очень любим теми, кто в первую очередь придерживается вегетарианского и веганского рационов питания.
«Обогащенные растительные напитки содержат 1 мкг витамина B12 в 1 чашке и обеспечивают 50% ежедневной потребности человека в этом витамине в 1 порции», - отмечает Л. Бек
4. Морепродукты
Количество B12, которое получает человек, напрямую зависит от типа морепродуктов, которые он принимает в пищу. Моллюски, обычно используемые в блюдах из морепродуктов, считаются одним из лучших источников, поскольку 85 г блюда может обеспечить почти 85 мкг этого витамина.
Если человек предпочитает блюда из рыбы, то для получения необходимого количества В12 следует выбирать сардины, нерку и радужную форель. Среди других видов морепродуктов крабы, морские водоросли нори и консервированные креветки также могут стать хорошими вариантами для обеда.
5. Говяжья печень
Помимо белка и железа, говяжья печень также считается отличным источником витамина B12, содержащим более 70 мкг в порции 85 г. Несмотря на это, диетолог Линда Антиноро (Linda Antinoro) выражает свое опасение по данному вопросу: «Витамин B12 в мясе может быть менее биологически доступным из-за потерь во время термической обработки пищи и наличия коллагена, который не переваривается, а также сниженной секреторной способности желудка».
Теги: Донбасс, здоровье, память, продукты
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