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Эксперты назвали самое вредное для здоровья масло
15.09.2018 07:09
Учеными назвали «чистым ядом» популярное в последнее время кокосовое масло.
Отмечается, что из-за дешевизны продукта, последние несколько лет многие компании стали заменять им ингредиенты животного происхождения в своих товарах. Профессор Карин Михеле из Гарварда объяснила, что в кокосовом масле концентрация вредного холестерина или насыщенных жиров составляет 80%.
При этом в свином сале данного элемента в два раза меньше. Сообщается, что холестерин в таком количестве организму не нужен, в связи с чем у многих потребителей возникают сердечно-сосудистые и прочие заболевания.
Источник :https://donpress.
Теги: Донбасс, здоровье, вред
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