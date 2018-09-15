Эксперты назвали самое вредное для здоровья масло

15.09.2018 07:09

Учеными назвали «чистым ядом» популярное в последнее время кокосовое масло.

Отмечается, что из-за дешевизны продукта, последние несколько лет многие компании стали заменять им ингредиенты животного происхождения в своих товарах. Профессор Карин Михеле из Гарварда объяснила, что в кокосовом масле концентрация вредного холестерина или насыщенных жиров составляет 80%.



При этом в свином сале данного элемента в два раза меньше. Сообщается, что холестерин в таком количестве организму не нужен, в связи с чем у многих потребителей возникают сердечно-сосудистые и прочие заболевания.

Источник :https://donpress.