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Эти советы помогут не заболеть осенью
Простые правила, которые позволяют не хандрить и быть постоянно в тонусе.
Специалисты назвали восемь главных советов для красоты и здоровья, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
1. Употребляйте больше горячей еды. Предпочитайте запеченные и отварные продукты.
2. Обращайте внимание на количество сезонных овощей в рационе. Ешьте больше брюссельской капусты, грибов, репы, цветной капусты.
3. Включите в рацион зерновые. Особенно полезны семена амаранта, бурый рис и киноа.
4. Пейте травяные чаи. Помогают расслабиться чай с корнем валерианы, мелиссой, базиликом и ромашкой.
5. Хорошо очищает и увлажняет кожу мягкий сахарный скраб.
6. Защищайте губы от обветривания специальным бальзамом, который содержит натуральные ингредиенты.
7. Правильно выбирайте мыло. Лучше, чтобы это были простые и мягкие моющие средства без искусственных ароматизаторов.
8. Обязательно находите время для себя. Чтобы уберечь себя от стресса, оставляйте время на то, что вас успокаивает и радует.
Теги: Донбасс, здоровье, советы, осень
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