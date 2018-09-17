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Архив - Будь здоров!

Эти советы помогут не заболеть осенью

17.09.2018 15:43
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Эти советы помогут не заболеть осенью

Простые правила, которые позволяют не хандрить и быть постоянно в тонусе.

Специалисты назвали восемь главных советов для красоты и здоровья, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

1. Употребляйте больше горячей еды. Предпочитайте запеченные и отварные продукты.

2. Обращайте внимание на количество сезонных овощей в рационе. Ешьте больше брюссельской капусты, грибов, репы, цветной капусты.

3. Включите в рацион зерновые. Особенно полезны семена амаранта, бурый рис и киноа.

4. Пейте травяные чаи. Помогают расслабиться чай с корнем валерианы, мелиссой, базиликом и ромашкой.

5. Хорошо очищает и увлажняет кожу мягкий сахарный скраб.

6. Защищайте губы от обветривания специальным бальзамом, который содержит натуральные ингредиенты.

7. Правильно выбирайте мыло. Лучше, чтобы это были простые и мягкие моющие средства без искусственных ароматизаторов.

8. Обязательно находите время для себя. Чтобы уберечь себя от стресса, оставляйте время на то, что вас успокаивает и радует.



Теги: Донбасс, здоровье, советы, осень
 
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