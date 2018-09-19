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Косметологи рассказали, как ухаживать за волосами осенью
Почему после мытья волос не следует заворачивать голову в полотенце.
Многие в начале осени замечают, что волосы стали тусклыми и ломкими. В этом нет ничего удивительного: летнее солнце действовало на них достаточно агрессивно. Важно подобрать необходимую косметику для ухода и скорректировать питание, советуют косметологи, передает Хроника.инфо со ссылкой на Факты.
Если шампунь выбран правильно, волосы можно будет укрепить и вернуть им блеск. В средства гигиены можно добавлять масла: розовое, облепиховое, репейное. Если волосы сухие, перед мытьем можно втереть немного масла в корни и посидеть минут 10 - 20.
Для мытья важно использовать теплую, а не горячую воду, повреждающую волосы. А в конце процедуры желательно ополаскивать их отварами трав.
Не стоит расчесывать мокрые волосы. Так вы их еще больше повредите. Мокрые волосы нежелательно собирать в хвост или заплетать. Использовать фен или плойку нельзя.
После мытья лучше не заворачивать голову в полотенце: из-за этого нарушается кожное дыхание, что способствует ломкости волос.
Кстати, чтобы волосы росли быстрее и выглядели здоровыми, их нужно стричь примерно раз в три месяца.
Полезен массаж головы, усиливающий кровоснабжение кожи и волосяных луковиц. Делать его рекомендуется каждый день, особенно перед сном, в течение десяти минут. Можно использовать специальный массажер.
Если волосы сухие, секутся кончики, обязательно нужно пользоваться бальзамами и питательными масками.
Важно разнообразить питание. В рационе должны быть белки, железо, цинк, селен, Омега-3 жирные кислоты, витамины А, Е и группы В. Полезны жирная рыба и другие морепродукты, орехи, яйца, печень, бобовые, каши.
Теги: Донбасс, здоровье, волосы, осень
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