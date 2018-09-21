Как помочь самому себе, если подавился

21.09.2018 21:00

Как оказать себе первую помощь.



Все мы примерно представляем себе, что делать если человек вдруг подавился, и ему требуется помощь. Элементарные навыки и то, что мы подсмотрели по телевизору, рефлекторно сработают в нужный момент, и мы придем человеку на помощь, но что делать если подавились мы сами, и рядом никого, передает Хроника.инфо со ссылкой на Политеку.



При столкновении с опасной или экстремальной ситуацией, подавляющее число граждан впадают в панику, лишаясь способности мыслить критически. С этим не понаслышке знаком Джефф Рейман, работающий парамедиком и пожарным. Действия в непростых ситуациях, как правило, должны являться достаточно простыми, но быстрыми и эффективными.



Мужчина разработал простую комбинацию из нескольких движений, которая может однажды спасти жизнь.



Вдохновили на технику «самопомощи» Реймана личные занятия в спортивном зале. Однажды инструктор по боксу просто продемонстрировал подопечному эффективное упражнение, помогающее укрепить мышцы пресса. При этом пожарный обратил внимание на специфический побочный эффект - значительное количество высвобожденного из легких воздуха. Именно это фактически жизненно необходимо в ситуациях, когда человек подавился.



Для спасения себя необходимо стать в исходное положение на четвереньки, словно вы намереваетесь выполнять отжимания от пола. Ноги при этом следует согнуть в коленях, руки остаются прямыми, а кулаки упираются в пол.



Следующий шаг предполагает, что человек резко выставляет вперед обе руки и падает на пол, прямо на грудь. Указанное движение позволит за пару секунд освободить легкие от воздуха. Вместе с последним выйдет и причина удушья, к примеру, кусок пищи.



Все же не зря говорится, что лучшее лечение - это профилактика. Некоторые правила безопасности и этикета, которым нас учили родители - прекрасное средство против удушья. Например, не разговаривать с полным ртом, тщательно пережевывать пищу, не класть в рот большие куски. Одним словом, важно усвоить золотое правило: когда я ем - я глух и нем.