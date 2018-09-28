Названа популярная сладость, способствующая похудению

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Горький шоколад помогает контролировать аппетит.
Картофель и темный шоколад притупляют чувство голода и помогают контролировать аппетит.
Об этом сообщила диетолог Людмила Бабич, передает Хроника.инфо со ссылкой на ГолосUA.
Картофель - очень сытный растительный продукт. В картошке не так много калорий, как в большинстве других гарниров, зато насыщает она намного лучше.
«Картофель надолго насыщает организм и надолго дает ощущение сытости. Но специалисты не рекомендуют употреблять картофель вместе с жирными сортами мяса – такое сочетание плохо усваивается и негативно сказывается на работе желудка. Также не рекомендую картофель жарить - во время такой обработки картофель вбирает много масла» - отметила эксперт.
Позитивно на аппетите сказывается черный шоколад. Потому специалисты рекомендуют отдавать предпочтение во время диеты именно такомулакомству. Кусочек черного шоколада замедлит пищеварительный процесс и надолго создаст ощущение сытости.
Очень полезными для желающих похудеть являются морепродукты. Их рекомендуется включать в рацион ежедневно.
«Продукты, содержащие большое количество йода, благотворно сказываются на работе щитовидной железы. Именно от щитовидки зависит обмен веществ, она же контролирует наш аппетит и, в конечном итоге, вес. Больше всего йода содержится в морепродуктах и морской рыбе – включать их в рацион стоит как можно чаще, к тому же они менее калорийны, чем большинство сортов мяса. Рыба содержит множество ценных аминокислот, витаминов и микроэлементов, потому ее употребление помогает не только контролировать аппетит, но и весьма полезно для всего организма.
Теги: Донбасс, похудение, шоколад
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