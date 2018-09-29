В Украине запретили популярную вакцину

29.09.2018 12:50

В чем причина запрета?

В Украине запретили реализацию, хранение и применение медицинского иммунобиологического препарата "Инфанрикс".

Об этом говорится в распоряжении Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.

"Запретить реализацию, хранение и применение медицинского иммунобиологического препарата "Инфанрикс"- комбинированная вакцина для профилактики дифтерии, столбняка, коклюша, которая состоит из очищенных дифтерийного и столбнячного анатоксинов, а также смеси трех очищенных антигенов возбудителя коклюша (коклюшный анатоксин, филаментозний гемагглютинин, пертактин), адсорбированных на гидроокиси алюминия и полиомиелита в предварительно заполненных одноразовых шприцах №1, в комплекте с иглой, серий АС20В348ВА, АС20В373AD, бельгийского производства, из-за ввоза в Украину с нарушениями законодательства (указаные серии препарата не прошли государственный контроль на территории Украины)", - сказано в документе.

Все аптеки должны уничтожить данный препарат или вернуть его производителю.

Источник : https://from-ua.com



