Саркома головного мозга: 7 симптомов, на которые вы обязаны обратить внимание

04.10.2018 12:06

Саркома головного мозга – патология, характеризующаяся постепенным разрушением всего организма, выведением из строя внутренних органов и систем жизнедеятельности. Саркома представляет собой онкологическое новообразование. Отличается болезнь стремительным развитием.

Причины возникновения

Точных причин развития злокачественного новообразования головного мозга неизвестно. Есть ряд факторов, наличие которых увеличивает вероятность развития заболевания:

герпетическая инфекция;

лимфостаз в хронической стадии;

травмы головного мозга;

наличие инородных тел;

перенесенное иммуносупрессивное лечение;

заболевания головного мозга генетического характера;

перенесенные облучения.

Вероятность развития саркомы увеличивается с возрастом. Возникает опухоль преимущественно у людей в возрасте от 50 лет.

Клиническая картина

Саркома головного мозга проявляется следующими симптомами:

постоянная головная боль, которая не купируется медицинскими препаратами;

снижение остроты зрения;

частые приступы тошноты и рвотные позывы, не имеющие отношения к приему пищи;

изменение сознания;

снижение слуха;

эпилептические припадки;

нарушенная речь.

Интенсивность отдельных признаков зависит от того, какую именно часть головного мозга поразила опухоль.

Особенности терапии

По словам специалистов из Университетской клиники г. Фрайбурга, лечение головного мозга в Германии включает следующие методы:

хирургическое вмешательство – резекция онкологического новообразования, после операции требуется проведение химиотерапии;

лучевая терапия – применяется при отсутствии возможности провести операцию;

химиотерапия – эффективный метод, но имеет множество побочных проявлений;

радиохирургия – метод применяется при невозможности проведения операции;

использование Кибер-Ножа – малоинвазивное вмешательство, один их самых эффективных методов терапии. Используется при саркоме любого размера и в случае наличия метастаз.

В зависимости от стадии развития онкологического процесса, специалистами клиники применяется только один вид терапии или требуется комплексный подход.

Источник docs.google.com