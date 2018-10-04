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Саркома головного мозга: 7 симптомов, на которые вы обязаны обратить внимание
Саркома головного мозга – патология, характеризующаяся постепенным разрушением всего организма, выведением из строя внутренних органов и систем жизнедеятельности. Саркома представляет собой онкологическое новообразование. Отличается болезнь стремительным развитием.
Причины возникновения
Точных причин развития злокачественного новообразования головного мозга неизвестно. Есть ряд факторов, наличие которых увеличивает вероятность развития заболевания:
герпетическая инфекция;
лимфостаз в хронической стадии;
травмы головного мозга;
наличие инородных тел;
перенесенное иммуносупрессивное лечение;
заболевания головного мозга генетического характера;
перенесенные облучения.
Вероятность развития саркомы увеличивается с возрастом. Возникает опухоль преимущественно у людей в возрасте от 50 лет.
Клиническая картина
Саркома головного мозга проявляется следующими симптомами:
постоянная головная боль, которая не купируется медицинскими препаратами;
снижение остроты зрения;
частые приступы тошноты и рвотные позывы, не имеющие отношения к приему пищи;
изменение сознания;
снижение слуха;
эпилептические припадки;
нарушенная речь.
Интенсивность отдельных признаков зависит от того, какую именно часть головного мозга поразила опухоль.
Особенности терапии
По словам специалистов из Университетской клиники г. Фрайбурга, лечение головного мозга в Германии включает следующие методы:
хирургическое вмешательство – резекция онкологического новообразования, после операции требуется проведение химиотерапии;
лучевая терапия – применяется при отсутствии возможности провести операцию;
химиотерапия – эффективный метод, но имеет множество побочных проявлений;
радиохирургия – метод применяется при невозможности проведения операции;
использование Кибер-Ножа – малоинвазивное вмешательство, один их самых эффективных методов терапии. Используется при саркоме любого размера и в случае наличия метастаз.
В зависимости от стадии развития онкологического процесса, специалистами клиники применяется только один вид терапии или требуется комплексный подход.
Источник docs.google.com
Теги: Донбасс, болезнь, мозг, опухоль, симптом
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