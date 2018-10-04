Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Будь здоров!

Саркома головного мозга: 7 симптомов, на которые вы обязаны обратить внимание

04.10.2018 12:06
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Саркома головного мозга: 7 симптомов, на которые вы обязаны обратить внимание

Саркома головного мозга – патология, характеризующаяся постепенным разрушением всего организма, выведением из строя внутренних органов и систем жизнедеятельности. Саркома представляет собой онкологическое новообразование. Отличается болезнь стремительным развитием.

Причины возникновения

Точных причин развития злокачественного новообразования головного мозга неизвестно. Есть ряд факторов, наличие которых увеличивает вероятность развития заболевания:
герпетическая инфекция;
лимфостаз в хронической стадии;
травмы головного мозга;
наличие инородных тел;
перенесенное иммуносупрессивное лечение;
заболевания головного мозга генетического характера;
перенесенные облучения.
Вероятность развития саркомы увеличивается с возрастом. Возникает опухоль преимущественно у людей в возрасте от 50 лет.

Клиническая картина

Саркома головного мозга проявляется следующими симптомами:
постоянная головная боль, которая не купируется медицинскими препаратами;
снижение остроты зрения;
частые приступы тошноты и рвотные позывы, не имеющие отношения к приему пищи;
изменение сознания;
снижение слуха;
эпилептические припадки;
нарушенная речь.
Интенсивность отдельных признаков зависит от того, какую именно часть головного мозга поразила опухоль.

Особенности терапии

По словам специалистов из Университетской клиники г. Фрайбурга, лечение головного мозга в Германии включает следующие методы:
хирургическое вмешательство – резекция онкологического новообразования, после операции требуется проведение химиотерапии;
лучевая терапия – применяется при отсутствии возможности провести операцию;
химиотерапия – эффективный метод, но имеет множество побочных проявлений;
радиохирургия – метод применяется при невозможности проведения операции;
использование Кибер-Ножа – малоинвазивное вмешательство, один их самых эффективных методов терапии. Используется при саркоме любого размера и в случае наличия метастаз.
В зависимости от стадии развития онкологического процесса, специалистами клиники применяется только один вид терапии или требуется комплексный подход.

Источник docs.google.com



Теги: Донбасс, болезнь, мозг, опухоль, симптом
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх