3 простых ингредиента – и конфетки от кашля готовы!

07.10.2018 09:45

Нам всем знакомы проблемы, вызванные сезонами гриппа и простуды. Каждый год болезнь проносится через наши офисы, школы и дома, пишет from-ua.

Это может показаться невозможным – избежать болезни, когда та бродит вокруг и поражает всех наших коллег и близких. Но мы готовы вас удивить!

Многие лекарства содержат химические соединения, которые могут быть вредны для нашего организма.

А вот с помощью этого домашнего, полностью натурального средства вы сможете обуздать симптомы простуды и гриппа в этом сезоне, и спасти свой организм от химии.

Самодельные «леденцы» от кашля.

Если вы только начали чувствовать приближение недуга – бегите в магазин всего за тремя ингредиентами!

Это средство от кашля – именно то, что вам нужно в дождливую осень, уже не говоря о его приятном вкусе.

Мед.

Сырой мед обладает антибактериальными свойствами и, как известно, успокаивает боль в горле. Также общеизвестно, что он облегчает кашель и борется с воспалением дыхательных путей.

Кокосовое масло.

Кокосовое масло богато лауриновой кислотой, которая убивает вредные бактерии, грибки и вирусы.

Корица.

В дополнение к тому, что корица очень приятно пахнет, исследования показали, что она может помочь уменьшить воспаление, оказывает антиоксидантное действие, а также борется с бактериями.

Инструкция.

Налейте 100 мл (около 7 столовых ложек) кокосового масла в миску и тщательно взбейте венчиком до легкой пены.

Как только консистенция станет правильной, начните постепенно в неё добавлять 100 грамм (7 столовых ложек) сырого меда, и продолжайте взбивать, пока смесь не превратится в густую пасту.

Количество корицы зависит от вас – добавьте столько, сколько вам нравится. Вы должны получить равномерно смешанную, густую смесь.

Заполните ею несколько формочек для льда или выложите чайной ложкой примерно ровные «леденцы» на бумагу для выпечки (либо фольгу).

Поместите в морозилку минимум на 30 минут, чтобы смесь затвердела. Выньте из форм и храните в холодильнике до использования.

Чтобы предотвратить болезнь и отвратить симптомы простуды и гриппа, съедайте по «леденцу» в день независимо от того, как вы себя чувствуете!