Диетологи объяснили, почему обязательно нужно завтракать

10.10.2018 22:15

Пропуск завтрака является одной из основных причин, почему люди становятся ворчливыми по утрам.



Все кругом говорят, что завтрак является наиважнейшим приемом пищи в день, но, к сожалению, многие им пренебрегают, в основном, из-за быстрого ритма жизни. В то время как некоторые из нас привыкли к этому, другие просто не могут обойтись без завтрака.



Видимо они знают об огромных преимуществах, которые завтрак имеет для нашего здоровья, пишет Хроника.инфо со ссылкой на lady.siteua.



Важность завтрака на самом деле объясняется в самом его названии: нарушение поста между ужином и следующим большим приемом пищи после сна. Для многих из нас этот перерыв может занимать до 12 часов, и это слишком много для нашего организма.



Завтрак повышает нашу энергию. Нет лучшего способа, чтобы начать день с получения необходимых витаминов и питательных веществ, и тем самым повысить свои энергетические уровни. Есть некоторые замечательные продукты, лучше всего подходящие для этого. В первую очередь стоит выделить 3 продукта: Яйца. Богатые белком, аминокислотами и витамином D, яйца являются большим источником энергии. Добавляйте 1 или 2 яйца в свой обычный завтрак для получения последующего всплеска энергии. Цельные зерна. Домашний хлеб, каша или овсянка на завтрак являются мудрым выбором - это обеспечит ваш организм клетчаткой, которая имеет решающее значение для здоровья сердца и желудочно-кишечного тракта. Кроме того, это также уменьшает риск сердечнх заболеваний, рака и диабета. Витамин С. Он содержится в огромных количествах в различных фруктах, особенно в апельсине, грейпфруте и яблоке, которые также отлично подходят для перекусов во время завтрака, в твердой форме или в виде сока.



Завтрак повышает настроение. Пропуск завтрака является одной из основных причин, почему люди становятся ворчливыми по утрам. Это и понятно: ведь если мы пропускаем самый важный прием пищи в день, чувствуем себя более капризными, раздражительными и немотивированными в течение всего дня. Это, в свою очередь, влияет на эффективность решения важных задач до обеда и разных социальных взаимодействий. Стабильный прием хорошего завтрака каждое утро будет выгодным как для нас самих, так и для окружающих нас людей.



Повышается метаболизм. При пропуске пищи с утра мы не получаем лишних калорий, но в то же время организм начинает меньше их сжигать. Завтрак поможет начать сжигание калорий уже в начале дня, а не после обеда.



Помогает снизить «плохой» холестерин. Пропуск завтрака может стимулировать выработку холестерина LDL, который считается «плохим» холестерином. В этом случае в нашем организме начинается цепная реакция: во-первых, метаболизм замедляется, откладывается больше жира, и мы переедаем во время следующего приема пищи. Это приводит к росту уровня ЛПНП.



Позволяет нам контролировать свои порции. Пропуск завтрака, скорее всего, приведет к перееданию во время следующего большого приема пищи. Если вы хотите сократить свои порции, сбалансировать питание, будет очень разумным регулярно завтракать.