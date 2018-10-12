Медики назвали лучшие напитки от простуды и кашля

12.10.2018 22:00

Эти согревающие напитки порадуют вас своим вкусом и помогут избежать простуды



Горячие напитки с витаминными добавками идеально подходят для промозглой погоды, пишет Хроника.инфосо ссылкой на Сегодня.



Они помогают восстановить силы и укрепить ослабленный иммунитет. Еще один приятный момент: коктейли, приготовленные по нашим рецептам, можно пить, не беспокоясь о диете – они отличаются низкой калорийностью и не принесут вреда фигуре.



Горячий шоколад без сахара



Горький шоколад – отличный источник антиоксидантов и минералов.



Ингредиенты:



4 чашки коровьего или несладкого миндального молока

2 палочки корицы, разломанные пополам

1/4 чашки несладкого какао-порошка

60 черного шоколада с содержанием какао не менее 70%, мелко нарезанного

Рецепт приготовления:



Налейте в кастрюлю молоко, добавьте палочки корицы и доведите до кипения на среднем огне. Уменьшите огонь и нагревайте в течение 10 минут. Удалите палочки корицы и процедите молоко.

Добавьте какао-порошок и нарезанный шоколад, энергично помешивайте, пока смесь не станет однородной. Перелейте в кружки и украсьте палочками корицы.

Совет: если вы хотите подсластить напиток, добавьте натуральный сахарозаменитель: мед, кленовый сироп, стевию или нектар агавы.



Облепиховый напиток



Такой напиток служит прекрасным имунностимулирующим средством и показан при простуде и ОРВИ.



Ингредиенты:



2-3 ст.л. ягод облепихи

2 ч.л. меда

вода

долька лимона

Рецепт приготовления:



Размять в чашке ягоды облепихи, залить кипятком, размешать, накрыть блюдцем, дать настояться 5-10 минут.

Процедить через сито и долить кипяток.

В полученный напиток добавить мед и дольку лимона.



Горячий чайный пунш



Из всех алкогольных напитков горячий пунш является одним из самых полезных.



Ингредиенты:



45 мл коньяка, скотча или бурбона

200 мл кипятка

3/4 ст. ложки меда

2 столовые ложки лимонного сока

1 звездочка аниса, й палочка корицы и 3-5 бутонов гвоздики

1-2 тонких ломтика лимона для украшения

Рецепт приготовления:



В термостойком стакане перемешайте бурбон, горячую воду, мед, лимонный сок и специи.

Украсьте ломтиками лимона и подавайте.



Латте матча



Японский чай матча дарит энергию и способствует потере лишнего веса. Главное в приготовлении этого напитка – не заливать матча кипящей жидкостью.



Ингредиенты:



1 чайная ложка порошка матча

1/4 чашки кипяченой воды

3/4 чашки горячего молока

мед или сахар по вкусу

Рецепт приготовления:



Вскипятите воду и дайте ей немного остыть.

Размешайте 1 чайную ложку порошка матча в воде.

Подогрейте молоко и соедините с заваркой. Добавьте мед или сахар по вкусу.



Мятный чай



Горячий чай с мятой обладает антибактериальными свойствами и поэтому особенно полезен при боли в горле.



Ингредиенты:



4-5 листиков мяты

1 стакан кипятка

мед

Рецепт приготовления:



Сложите промытые листья мяты в чашку и залейте кипятком.

Накройте блюдцем и дайте чаю настояться в течение 5-10 минут.



Добавьте немного меда или нектара агавы для сладости.

Источник: http://hronika.info