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Архив - Будь здоров!

Медики назвали лучшие напитки от простуды и кашля

12.10.2018 22:00
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Медики назвали лучшие напитки от простуды и кашля

Эти согревающие напитки порадуют вас своим вкусом и помогут избежать простуды

Горячие напитки с витаминными добавками идеально подходят для промозглой погоды, пишет Хроника.инфосо ссылкой на Сегодня.

Они помогают восстановить силы и укрепить ослабленный иммунитет. Еще один приятный момент: коктейли, приготовленные по нашим рецептам, можно пить, не беспокоясь о диете – они отличаются низкой калорийностью и не принесут вреда фигуре.

Горячий шоколад без сахара

Горький шоколад – отличный источник антиоксидантов и минералов.

Ингредиенты:

4 чашки коровьего или несладкого миндального молока
2 палочки корицы, разломанные пополам
1/4 чашки несладкого какао-порошка
60 черного шоколада с содержанием какао не менее 70%, мелко нарезанного
Рецепт приготовления:

Налейте в кастрюлю молоко, добавьте палочки корицы и доведите до кипения на среднем огне. Уменьшите огонь и нагревайте в течение 10 минут. Удалите палочки корицы и процедите молоко.
Добавьте какао-порошок и нарезанный шоколад, энергично помешивайте, пока смесь не станет однородной. Перелейте в кружки и украсьте палочками корицы.
Совет: если вы хотите подсластить напиток, добавьте натуральный сахарозаменитель: мед, кленовый сироп, стевию или нектар агавы.

Облепиховый напиток

Такой напиток служит прекрасным имунностимулирующим средством и показан при простуде и ОРВИ.

Ингредиенты:

2-3 ст.л. ягод облепихи
2 ч.л. меда
вода
долька лимона
Рецепт приготовления:

Размять в чашке ягоды облепихи, залить кипятком, размешать, накрыть блюдцем, дать настояться 5-10 минут.
Процедить через сито и долить кипяток.
В полученный напиток добавить мед и дольку лимона.

Горячий чайный пунш

Из всех алкогольных напитков горячий пунш является одним из самых полезных.

Ингредиенты:

45 мл коньяка, скотча или бурбона
200 мл кипятка
3/4 ст. ложки меда
2 столовые ложки лимонного сока
1 звездочка аниса, й палочка корицы и 3-5 бутонов гвоздики
1-2 тонких ломтика лимона для украшения
Рецепт приготовления:

В термостойком стакане перемешайте бурбон, горячую воду, мед, лимонный сок и специи.
Украсьте ломтиками лимона и подавайте.

Латте матча

Японский чай матча дарит энергию и способствует потере лишнего веса. Главное в приготовлении этого напитка – не заливать матча кипящей жидкостью.

Ингредиенты:

1 чайная ложка порошка матча
1/4 чашки кипяченой воды 
3/4 чашки горячего молока 
мед или сахар по вкусу
Рецепт приготовления:

Вскипятите воду и дайте ей немного остыть.
Размешайте 1 чайную ложку порошка матча в воде.
Подогрейте молоко и соедините с заваркой. Добавьте мед или сахар по вкусу.

Мятный чай

Горячий чай с мятой обладает антибактериальными свойствами и поэтому особенно полезен при боли в горле.

Ингредиенты:

4-5 листиков мяты
1 стакан кипятка
мед
Рецепт приготовления:

Сложите промытые листья мяты в чашку и залейте кипятком.
Накройте блюдцем и дайте чаю настояться в течение 5-10 минут.

Добавьте немного меда или нектара агавы для сладости.

 

Источник: http://hronika.info 



Теги: Донбасс, простуда, напитки, кашель, медицина
 
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