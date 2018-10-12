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Медики рассказали, какие продукты могут защитить от диабета
12.10.2018 18:20
Врачи заявили, что жирные молочные продукты уменьшают вероятность развития диабета 2-го типа.
Эксперты из Кембриджского университета провели метаанализ и 16 исследований. В них приняли участие 63 600 человек.
Абсолютно все участники исследований были здоровыми людьми, но со временем у свыше 15 100 наблюдаемых в дальнейшем диагностировали диабет 2-го типа.
Пациенты, в чьем рационе присутствовали молочные продукты, реже страдали от заболевания. Исследователи учли и другие возможные факторы: возраст, пол, расовую принадлежность, социально-экономический статус, физическую активность и наличие избыточного веса.
Исследователям пока не удалось установить, какие из молочных продуктов полезнее всего.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, диабет, продукты, медицина
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