Назван напиток, провоцирующий образование камней в почках

12.10.2018 09:15

Медики утверждают, что чай с молоком «убивает» почки.



Медики утверждают, что употребление чая с молоком может приводить к появлению камней в почках.



Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на changeua.



По словам европейских ученых, молоко вообще не стоит смешивать с другими напитками - это очень вредно для здоровья.



Исследователи отметили, что при употреблении молока с другими жидкостями в пищевом тракте возникают проблемы. Один из пагубных последствий такого смешивания - образование песка и камней в почках. В связи с этим напитки следует употреблять отдельно. «Вердикт» касается как сгущенного, так и кипяченого молока.