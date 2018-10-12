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Назван напиток, провоцирующий образование камней в почках
12.10.2018 09:15
Медики утверждают, что чай с молоком «убивает» почки.
Медики утверждают, что употребление чая с молоком может приводить к появлению камней в почках.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на changeua.
По словам европейских ученых, молоко вообще не стоит смешивать с другими напитками - это очень вредно для здоровья.
Исследователи отметили, что при употреблении молока с другими жидкостями в пищевом тракте возникают проблемы. Один из пагубных последствий такого смешивания - образование песка и камней в почках. В связи с этим напитки следует употреблять отдельно. «Вердикт» касается как сгущенного, так и кипяченого молока.
Теги: Донбасс, здоровье, почки, напиток, камни
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