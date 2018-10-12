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Архив - Будь здоров!

Назван напиток, провоцирующий образование камней в почках

12.10.2018 09:15
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Назван напиток, провоцирующий образование камней в почках

Медики утверждают, что чай с молоком «убивает» почки.

Медики утверждают, что употребление чая с молоком может приводить к появлению камней в почках.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на changeua.

По словам европейских ученых, молоко вообще не стоит смешивать с другими напитками - это очень вредно для здоровья.

Исследователи отметили, что при употреблении молока с другими жидкостями в пищевом тракте возникают проблемы. Один из пагубных последствий такого смешивания - образование песка и камней в почках. В связи с этим напитки следует употреблять отдельно. «Вердикт» касается как сгущенного, так и кипяченого молока.



Теги: Донбасс, здоровье, почки, напиток, камни
 
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