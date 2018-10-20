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Эта ежедневная привычка существенно влияет на зрение

20.10.2018 15:09
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Эта ежедневная привычка существенно влияет на зрение

Ни для кого не секрет, что голубой свет экранов ухудшает зрение

Привычка долго смотреть в экран телефона повышает риск потери зрения, поскольку голубой свет от смартфона провоцирует появление токсичных молекул в светочувствительных клетках глаз. Об этом заявили исследователи из университета Толедо в США, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

У голубого свет короче длина волны и больше энергии по сравнению с другими цветами. Именно поэтому он является опасным для зрения.

Ни для кого не секрет, что голубой свет экранов ухудшает зрение, повреждая сетчатку глаза. Наши эксперименты объясняют, как это происходит, и мы надеемся, что это поможет врачам замедлит макулярную дегенерацию,
– отметил доктор Аджит Карунартан.

Токсичные молекулы, которые вырабатываются под действием голубого света, повреждают и разрушают клетки фоторецепторов глаз, которые не восстанавливаются.

Ученые рекомендуют, чтобы предотвратить процесс потери зрения, использовать солнцезащитные очки, которые имеют фильтры ультрафиолета и голубого света, и не пользоваться телефонами, планшетами или ноутбуками в темноте.



Теги: Донбасс, зрение, секрет, привычка
 
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