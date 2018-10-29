Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Будь здоров!

Диетологи рассказали, какой продукт полезно есть перед сном

29.10.2018 22:37
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Диетологи рассказали, какой продукт полезно есть перед сном

Назван продукт, помогающий худеть во сне.

Употребление творога перед сном не только не приводит к увеличению массы тела, но и помогает снизить количество жира в организме. 

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в журнале British Journal of Nutrition, передает Хроника.инфо со ссылкой на Капитал.

Ученые из Университета штата Флорида провели эксперимент, в ходе которого участники в возрасте от 20 лет, съедали порцию творога за 30-60 минут до сна. Выяснилось, что этот продукт оказывает положительное влияние на качество мышц, ускоряет обмен веществ и улучшает общее состояние здоровья.

Как поясняют ученые, этот эффект творога обусловлен казеином, медленно поступающим в организм и помогающим наладить стабильную подачу аминокислот. Он также увеличивает термический эффект пищи - организм расходует больше энергии в процессе пищеварения, что помогает сжигать калории даже во сне.



Теги: Донбасс, здоровье, сон, диетолог
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх