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Кардиологи назвали самый опасный продукт для сердца
Известные ученые провели масштабное исследование и определили, какой продукт является самым опасным для сердца. Как сообщает replyua.net, специалисты из Гарварда заявили, что самым опасным продуктом является кокосовое масло.
Доктор Карен Майкл, работающая в Гарварде, подчеркнула, что избегать употребления кокосового масла необходимо тем людям, которые страдают сердечными заболеваниями. Кроме того, профессор уверена, что употребление этого продукта в большом количестве может привести к развитию заболеваний сердца у совершенно здоровых людей.
Она отметила, что в последние годы кокосовое масло стало популярным во многих странах, и его раскупают очень быстро лишь по причине того, что продукт имеет очень приятный вкус. Кардиологи отметили, что также нужно избегать готовых продуктов, в состав которых входит кокосовое масло.
Теги: Донбасс, сердце, кардиология, продукты
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