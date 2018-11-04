Кардиологи назвали самый опасный продукт для сердца

04.11.2018 18:34

Известные ученые провели масштабное исследование и определили, какой продукт является самым опасным для сердца. Как сообщает replyua.net, специалисты из Гарварда заявили, что самым опасным продуктом является кокосовое масло.



Доктор Карен Майкл, работающая в Гарварде, подчеркнула, что избегать употребления кокосового масла необходимо тем людям, которые страдают сердечными заболеваниями. Кроме того, профессор уверена, что употребление этого продукта в большом количестве может привести к развитию заболеваний сердца у совершенно здоровых людей.



Она отметила, что в последние годы кокосовое масло стало популярным во многих странах, и его раскупают очень быстро лишь по причине того, что продукт имеет очень приятный вкус. Кардиологи отметили, что также нужно избегать готовых продуктов, в состав которых входит кокосовое масло.