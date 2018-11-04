Все рубрики раздела
- Названа польза и вред гранатового сока21:41
- Кардиологи назвали самый опасный продукт для сердца18:34
- Медики выяснили, сколько людей не знает, что у них гипертония15:59
- Продукты, способные замедлить старение. Открытия ученых.11:47
- От депрессии к полноценной жизни - 10 советов08:38
- Медики рассказали, что важно знать о сотрясении мозга08:00
- Ученые оценили риски развития рака для высоких22:01
- В Украине запретили популярное лекарство для сердца22:10
- Грипп у детей: Комаровский рассказал, как вылечить без антибиотиков14:20
- Медики рассказали, как татуировки влияют на организм женщин 09:30
Медики выяснили, сколько людей не знает, что у них гипертония
Это "тихий убийца".
Каждый 8-й человек, страдающий от повышенного артериального давления, даже не знает об этом. Между тем данное расстройство является «тихим убийцей», который постепенно подводит человека к смертельно опасным инсультам или инфарктам, передает Хроника.инфо со ссылкой на 24apteka.com.ua.
Британские исследователи установили, что каждый 8-й взрослый житель Англии живет с недиагностированным повышенным артериальным давлением, о котором он даже не подозревает. Всё это помещает миллионы людей в группу повышенного риска в связи с угрозой развития инсультов и инфарктов. Повышенное давление или гипертонию нередко называют «тихим убийцей», что связано с тем фактом, что данное расстройство часто развивается без всяких симптомов. Человек не подозревает о наличии гипертонии до тех пор, пока не становится жертвой тяжелейшего инсульта или инфаркта, нередко приводящих к смерти или тяжелой инвалидизации.
Отметим, что сегодня в распоряжении большинства людей имеются доступные и вполне надежные домашние тонометры, которые позволяют проводить замеры артериального давления ежедневно. Именно этого и добиваются врачи, которые считают, что замер давления должен стать для человека такой же повседневной рутиной, как чистка зубов или измерение температуры в случае возникновения недомогания. Чем раньше будут замечены патологические изменения давления, тем выше вероятность своевременного начала приема профилактических лекарств.
Данного рода препараты намного снижают риск развития инфаркта и инсульта. Лечение этих тяжелых болезней обходится российской экономике в многие миллиарды рублей, а сотни тысяч людей каждый год умирают или становятся инвалидами из-за того, что они просто вовремя не следили за своим давлением.
Теги: Донбасс, гипертония, медики
- В Горловке отправили «полицию» в «усиление»22:41
- Названы главные проблемы переселенцев на пятом году войны на Донбассе21:21
- Ситуация катастрофическая: Донбасс делают непригодным для жизни21:00
- Пересечение линии разграничения в Донбассе: общественники напомнили важные моменты20:44
- Донецк весь день содрогается от обстрелов. Очевидцы слышали «Град»20:05
- Печальная тенденция: Юристы назвали причину, по которой переселенцев лишают пенсий18:44
- "Штрафы" на блокпостах.Боевики наживаются на автомобилистах.17:35
- В оккупированных городах Донетчины критически не хватает врачей16:32
- «Зверское убийство»: в Волновахском районе пьяный мужчиа до смерти забил 78-летнюю женщину16:19
- Россия депортирует в Украину снайпера донецких боевиков15:45
- В Горловке отправили «полицию» в «усиление»22:41
- Женщин оставят без декрета: Кабмин решил «купить» матерей22:20
- Политолог Виталий Кулик: Украине надо научиться жить в ситуации конфликта, как Израиль22:03
- Названа польза и вред гранатового сока21:41
- Названы главные проблемы переселенцев на пятом году войны на Донбассе21:21
- Ситуация катастрофическая: Донбасс делают непригодным для жизни21:00
- Пересечение линии разграничения в Донбассе: общественники напомнили важные моменты20:44
- Украинцев будут наказывать по-новому: требование Евросоюза20:29
- Смертельное столкновение в Индии: погибли 12 человек, семеро получили ранения20:13
- Донецк весь день содрогается от обстрелов. Очевидцы слышали «Град»20:05
- Названа польза и вред гранатового сока21:41
- Как улучшить отношения между супругами?19:00
- Кардиологи назвали самый опасный продукт для сердца18:34
- Медики выяснили, сколько людей не знает, что у них гипертония15:59
- Как преодолеть страх неудачи?15:00
- 4 ноября: какие праздники отмечают в этот день12:36
- Продукты, способные замедлить старение. Открытия ученых.11:47
- От депрессии к полноценной жизни - 10 советов08:38
- Медики рассказали, что важно знать о сотрясении мозга08:00
- Ученые оценили риски развития рака для высоких22:01
- Ждущие смерти: фотограф из США показала снимки пенсионеров из "ДНР/ЛНР" – фото, от которых пробирает дрожь
- На Луганщині розпочалася боротьба за пенсіонерів
- БМП и зенитка боевиков разлетелись на мелкие ошметки: мощные кадры точного удара ВСУ на Светлодарской дуге
- Часть переселенцев могут лишиться пенсий: названа причина
- Сеть поражена рассказом о реальной жизни Донецка в оккупации: "Это просто катастрофа, мы умрем в этой нищете"
- Новые позиции боевиков на Донбассе: траншеи уже около жилых домов, обострений не избежать
- "Упал в туалете на зоне и захлебнулся", - как "боевой" пулеметчик Путина в Донецке "защитил" "ДНР" от Украины
- Жителей ОРЛО предупреждают: участие в «выборах» в «ЛНР» влечет за собой ответственность
- "Даже сторонники "ДНР" отказываются идти на выборы Пушилина, настроение у дончан на нуле",- житель Донецка
- Плохие новости из охваченного войной Донбасса: в регион снова идут нескончаемые колонны военной техники из РФ