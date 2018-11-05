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Медики рассказали, чем опасен полный отказ от мяса
Отказ от мяса ведет к уменьшению мозга.
Ученые из Оксфордского университета пришли к заключению о том, что у людей, отказавшихся от употребления мяса, головной мозг имеет тенденцию к уменьшению.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24apteka.
Отказ от мяса – один из стремительно распространяющихся в наши дни пищевых трендов. Люди, которые перестают употреблять этот продукт, утверждают, что они начинают гораздо лучше себя чувствовать. Но оксфордские ученые констатировали: отказом от мяса человек совершает преступление против собственного мозга. Особенно опасно, если при этом еще перестают есть и рыбу.
Исследователями был проведен эксперимент с участием людей, которые следовали в своем питании принципам вегетарианства. Возраст добровольцев составлял от 18 до 87 лет.
Авторы проекта зафиксировали разные параметры головного мозга участников – размер, электрическую активность. В течение года после этого люди питались в соответствии со своими предпочтениями и убеждениями, то есть, не употребляли мясо-молочных продуктов, а также рыбу.
Когда через год испытуемых пригласили на повторное обследование, выяснилось, что в их головном мозгу произошли негативные изменения. Сам мозг уменьшился в размерах, кроме того, у людей снизились результаты тестов на память и быстроту мышления.
«У людей, которые придерживались вегетарианского рациона уже много лет, размеры мозга уменьшились сильнее, чем у новичков-вегетарианцев. Всему виной – нехватка витамина В12, основным поставщиком которого в организм человека являются именно мясо и рыба», - рассказали исследователи.
Ученые подчеркнули, что серьезный дефицит витаминов группы В неизменно негативно сказывается на функциях органов центральной нервной системы. Витамин В12 (кобаламин) важен для формирования эритроцитов и для процесса образования ДНК, влияет на состояние быстро обновляющихся тканей (крови, иммунной системы, кожи и слизистой желудочно-кишечного тракта). В12 приносит неоценимую пользу в формировании нервных волокон и оказывает положительное влияние на обмен веществ, движение липидов и углеводов в организме.
Исследователи заявили, что нарушение мозговой деятельности у вегетарианцев отмечается в 6 раз чаще, чем у других людей.
Теги: Донбасс, опасность, мясо, медицина
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