Медики назвали продукты, способные спровоцировать инсульт

06.11.2018 13:59

Медики рассказали от каких продуктов лучше отказаться, чтобы снизить вероятность мозгового удара.

Врач-диетолог Елены Толоконниковой, типичным пищевым провокатором инсульта в наши дни является фастфуд, передает donpress.com.

Спровоцировать развитие процессов, приводящих к инсульту, может употребление сладких газированных напитков. Сахар, содержится в этих напитках в огромном количестве, моментально усваивается организмом, и такая особенность не сулит ничего хорошего. Сахар ухудшает состояние сосудистых тканей, а кроме того, ежедневное питье газировки чревато развитием сахарного диабета второго типа.

Также диетолог утверждает, что пожилым людям лучше совсем не есть красное мясо, от которого у них повышается давление. Лучше предпочесть такие продукты, как белое мясо птицы или рыбу.

Опасны для здоровья продукты-полуфабрикаты, освобождающие от необходимости готовить самостоятельно и требующие лишь разогрева. Данные продукты отличаются обилием консервантов, обеспечивающим им долгое хранение. Регулярное употребление полуфабрикатов приводит к отложению в сосудах солей и холестерина: чем выше их концентрация — тем выше и вероятность инсульта.

Для предотвращения инсульта врач рекомендует строго контролировать употребление продуктов колбасного производства. Содержащиеся в колбасе жиры быстро «засоряют» сосуды, — при этом, помимо жировых компонентов, в колбасной продукции содержится большой ассортимент ароматизаторов, соли, искусственных добавок.

Майонез также способный приблизить инсульт. Лучше использовать его альтернативу — йогуртную заправку или сметану, либо готовить майонез самостоятельно.