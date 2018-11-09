Все рубрики раздела
- Медики рассказали, почему нельзя терпеть боль в горле09:03
- Медики нашли потенциальную причину аутизма08:31
- Цена простуды: сколько стоит лечение в этом году12:20
- Худеющим на заметку: полезные продукты, которые можно есть на ночь22:38
- Грипп близко: Супрун «вооружила» украинцев ценными рекомендациями16:46
- Минздрав прогнозирует массовую заболеваемость корью в Украине12:00
- Медики подсказали, как быстро вылечить простуду без лекарств08:48
- Эпидемия наступает: врачи рассказали, когда Украину накроет волна гриппа17:24
- Медики назвали продукты, способные спровоцировать инсульт13:59
- Медики рассказали, чем опасен полный отказ от мяса18:00
Медики нашли потенциальную причину аутизма
Плохая экология и грязный воздух опасны для здоровья.
Исследование показало, что загрязнение воздуха может стать причиной детского аутизма. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на socportal.
- Исследование, сосредоточенное на группе детей из Шанхая возрастом от нуля до трех лет, показало, что воздействие мелких частиц выхлопов автомобилей, промышленных отходов и других источников загрязнения воздуха (PM2.5) увеличивало риск развития аутизма до 78%,- отметил автор.
Группа ученых из Университета Монаша в Австралии во главе с доцентом Школы общественного здоровья и превентивной медицины Юмингом Го (Yuming Guo) впервые занялась вопросом влияния долгосрочного воздействия загрязненного воздуха на аутизм у маленьких детей в развивающейся стране. Исследование включало 124 ребенка с этим расстройством и 1240 здоровых детей, ученые поэтапно наблюдали их в течение девяти лет и изучили связь между загрязнением воздуха и расстройством аутистического спектра. Результаты работы опубликованы в журнале Environmental International.
- Причины аутизма сложны и понятны неполностью, однако фактор окружающей среды все чаще называется среди важнейших наряду с генетикой. Развивающийся мозг маленьких детей более уязвим к токсическим воздействиям окружающей среды, и в нескольких исследованиях предполагалось, что это может повлиять на функцию мозга и иммунную систему. Эти эффекты могут объяснить сильную связь, которую мы обнаружили между воздействием загрязненного воздуха и расстройством аутистического спектра, однако точнее изучить эту связь нам помогут только дальнейшие исследования, - уверен Го.
Загрязнение воздуха - одна из главных проблем в современном мире и ежегодная причина смерти до 4,2 миллиона человек (по данным Всемирной организации здравоохранения). Вредные отходы провоцируют множество болезней и летальных исходов в Китае и Индии, особенно в густонаселенных районах этих стран. Даже в Австралии, где ситуация, как правило, лучше, загрязнение воздуха промышленными предприятиями вызывает около трех тысяч преждевременных смертей в год, что обходится стране в 24 миллиарда долларов.
- Негативные последствия загрязнения воздуха для здоровья человека задокументированы, безопасного уровня воздействия отходов просто не существует. Даже очень малое количество вредных частиц, как правило, связано с преждевременными родами, задержкой в обучении и рядом серьезных заболеваний, включая сердечные заболевания, - подчеркивает ученый.
В исследовании рассматривались последствия для здоровья трех типов твердых частиц - PM1, PM2.5 и PM10. Так обозначаются мелкие частицы в воздухе, которые являются побочными продуктами выбросов заводов, выхлопов транспортных средств, строительных работ и дорожной пыли. Чем меньше частицы, тем больше они способны проникать в легкие и кровоток, вызывая ряд серьезных заболеваний.
Теги: Донбасс, здоровье, аутизм, опасность, экология
- В Украину из России поставляли опасные для здоровья бойцов АТО детали протезов
- Запивайте колу… водой и лучше «говорите»
- "Свиной" грипп нападет на детей
- Для Украины и европейских стран из соцлагеря не будет спокойных лет в ближайшее время
- Чим небезпечна залежність від кави?
- Донецким врачам рассказали о преимуществах крымского санаторно-курортного лечения
- Оккупированный Донецк потряс мощный взрыв: "Было громко и страшно, сразу проснулись и вскочили", - подробности17:10
- В школы Донецка завезли тонны картошки, всем приказали изображать массовость: дончане о подноготной "выборов"16:15
- СБУ уже получила результаты «выборов» в «ДНР» и «ЛНР»15:00
- В СБУ сделали заявление по присоединению ОРДЛО к России14:48
- В Донецке кадетскому училищу присвоили имя Захарченко14:02
- Турчинов рассказал, как будут наказаны организаторы «выборов» в ОРДЛО13:45
- Мы укрепляемся. Пушилин рассказал, как ОРДО использует Минские соглашения13:30
- Скучают по Украине? Оккупанты «ЛНР» бьют тревогу из-за роста патриотизма12:45
- В ОРДО заявили о предотвращении «теракта»: появились детали12:00
- Кураторы РФ пожалели, что разожгли бои на Донбассе: общее число убитых и раненых боевиков идет на десятки11:45
- В Украине появятся новые жилищные субсидии для социально незащищенного населения17:32
- Оккупированный Донецк потряс мощный взрыв: "Было громко и страшно, сразу проснулись и вскочили", - подробности17:10
- Помощникам "выбором" на Донбассе светит уголовная ответственность16:45
- Ночью обещают заморозки16:31
- В школы Донецка завезли тонны картошки, всем приказали изображать массовость: дончане о подноготной "выборов"16:15
- Легализация евроблях: сколько будет стоить процедура16:00
- В центре Киева прогремело три взрыва15:45
- Мобильные операторы придумали, как обогатиться на украинцах15:30
- Стали известны планы России на Азовское море15:15
- СБУ уже получила результаты «выборов» в «ДНР» и «ЛНР»15:00
- Слова, которые притягивают удачу09:45
- Медики рассказали, почему нельзя терпеть боль в горле09:03
- Медики нашли потенциальную причину аутизма08:31
- Знаки Зодиака с самой сильной энергетикой08:00
- Горит лицо: о чем говорит народная примета07:22
- Вспышки антисемитизма и усиление «бытового сепаратизма»: последствия последнего повышения тарифов. ВИДЕО16:17
- Цена простуды: сколько стоит лечение в этом году12:20
- Худеющим на заметку: полезные продукты, которые можно есть на ночь22:38
- Почему нельзя снимать обручальное кольцо?22:18
- Назван самый опасный предмет домашнего обихода21:15
- 22 трупа, 25 раненых: НВФ понесли большие потери под Новоазовском
- Обстрел, бьют тяжелым. Донецк дрожит от мощных залпов
- На Донбассе появятся миротворцы ООН: согласован поэтапный ввод международной миссии "голубых касок"
- Снова обстрел! Донецк в огне: пожарные не могут подъехать
- Боевики устроили бунт против возвращения в Украину: Ходаковский выдвинул требование
- Дончане сообщают о масштабных обысках в сети супермаркетов «Обжора»
- Новая инициатива Путина "открыла глаза" сепаратистам: "Донбасс изничтожили специально"
- На Донбассе провалилась мощная провокация боевиков против ВСУ
- "Хотели, как в России..." - житель Горловки рассказал о настоящей катастрофе в захваченном городе
- В "ДНР" началась новая волна "отжима" жилья: жителям ОРДО уже пришли "письма счастья" с предупреждениями