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Назван самый простой способ снизить давление
Полезно и безопасно.
Мантры и медитация не только способны привести душевное состояние в норму и снять стресс, они могут понизить кровяное давление. Восточная практика самосозерцания может стать эффективным средством борьбы с гипертонией. И говорят об этом не ламы, а самые настоящие доктора, передает Хроника.инфо со ссылкой на 24apteka.com.ua.
У британки Клаудии Зефф генетическая предрасположенность к высокому давлению, а значит повышенный риск образования сердечно-сосудистых заболеваний. Женщине предстояло всю жизнь принимать лекарства от давления, а после 45 регулярно проверяться, чтобы предотвратить возможность инсульта и повреждения почек.
Два года назад она начала прием лекарств, но недавние анализы показали, что стенки кровеносных сосудов начали утолщаться, что является очень тревожным знаком. И тогда Клаудиа стала участницей экспериментальной программы, проводимой врачом-кардиологом. Ее участники для борьбы с высоким давлением использовали практику медитаций и мантры. Сегодня 54-летняя женщина не только освободилась от таблеток - ее сердце вылечило себя само!
Польза от упражнений йоги уже давно является аксиомой для жителей Востока. Широко применяется йога и на Западе, но такие ее элементы, как чтение мантр и упражнения на глубокое дыхание всегда воспринимались медициной с изрядной долей скептицизма. Однако, в современной науке появляется все больше доказательство тому, что медитации приносят пользу для здоровья. Так ученые уже доказали, что медитации могут снижать приступы боли и выводить из состояния глубокой депрессии людей с хроническими и неизлечимыми заболеваниями.
Теперь же существует точка зрения, что с помощью техники медитации можно заставить мозг по иному воздействовать на симпатическую нервную систему, которая в нашем организме отвечает за стресс. В результате нормализуется сердцебиение, частота дыханий и кровяное давление.
Еще в прошлом году Американской ассоциации кардиологов были представлены результаты обширнейшего исследования, которое показало, что пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями с помощью мантр и медитаций на 50% снижали вероятность сердечных приступов, инсультов и смертельных исходов. Так что сядьте в позу лотоса, закройте глаза, сосредоточьтесь на своем дыхании и повторяйте тысячу раз: «Ом мани пэме хум!»
Теги: Донбасс, давление, медитация
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