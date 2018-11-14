Все рубрики раздела
- Преследует нас даже в магазинах: какая музыка плохо влияет на психику22:32
- Медики рассказали, кому особенно полезна хурма18:37
- Популярный антисептик запретили в Украине17:45
- Дергается глаз: о чем предупреждает эта примета17:00
- Бой с мигренью: почему болит голова и что с этим делать16:30
- Медики рассказали, как быстро отличить простуду от гриппа09:30
- Медики подсказали, о каких недугах "говорят" холодные руки19:28
- Ученые рассказали, опасны ли соцсети для здоровья17:05
- Врачи подсказали, какие продукты помогут избавиться от простуды13:45
- Назван самый простой способ снизить давление15:00
Дергается глаз: о чем предупреждает эта примета
Каждый сталкивался с ситуацией, когда ни с того, ни с сего начинает дергаться глаз. Народные приметы толкуют этот знак в зависимости от дня недели, в который это произошло. Об этом пишет Vanguem.
Эта примета говорит о следующем:
Когда дергается правый глаз - к приятному известию, обещающему прибыль, карьере, появлению новых финансовых возможностей, радости, удачи. Это считается положительным явлением.
Когда дергается левый глаз - к слезам, потере, возможным неудачам, убыткам. В этом случае нужно более внимательно отнестись к происходящим событиям, так как это явление считается отрицательным и может привлечь негативные известия.
Когда дергается веко
В этом случае необходимо обратить внимание на некоторые нюансы, так как трактовка приметы зависит от того, у кого дергается веко у мужчины или женщины.
Если дергается верхнее веко правого глаза у сильной половины человечества - к появлению положительных эмоций, счастью, прибыли, романтическим свиданиям, процветанию. У женщин это явление указывает на более негативные последствия, которые могут привести к несчастью, разочарованию, поэтому необходимо быть внимательнее.
Если происходит подергивание верхнего левого глаза у мужчин - к убыткам, потерям, финансовому разочарованию. В этом случае мужчины должны насторожиться, здесь речь идет о негативной ситуации. У слабой половины человечества такое проявление говорит о более позитивном настрое, который обещает удачу, любовные приключения, интересные встречи, удачные приобретения и различные приятные события.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, глаз, приметы, нервный тик
- «Артемсоль» признана монополистом и оштрафована21:33
- Боевики РФ понесли серьезные потери под Луганском и Донецком 21:15
- Есть положительный момент: Наев рассказал о ситуации после «выборов» на неподконтрольном Донбассе20:46
- Обещанного процветания не будет: после победы Пушилина на "выборах" в "ДНР" подняли цены на продукты19:16
- В ОРЛО на выходные отключат электроснабжение18:51
- «Мы уберем полностью границы и таможни между нами»: Пушилин рассказал о воссоединении «ДНР» и «ЛНР»16:15
- Под Мариуполем женщина от переохлаждения впала в кому15:15
- На дороге Донецк-Курахово у КПВВ взорвали мину15:01
- «МГБ ДНР» запугивает жителей оккупированной Донетчины (ФОТО)13:05
- Боевики «ДНР» на блокпостах вводят дополнительную проверку документов12:15
- Преследует нас даже в магазинах: какая музыка плохо влияет на психику22:32
- Вот что значит ″родиться под счастливой звездой″: в какой день месяца вы родились22:04
- «Артемсоль» признана монополистом и оштрафована21:33
- Боевики РФ понесли серьезные потери под Луганском и Донецком 21:15
- В Украине с 1 января 2019 года вырастут цены на кабельное ТВ21:00
- Есть положительный момент: Наев рассказал о ситуации после «выборов» на неподконтрольном Донбассе20:46
- Кремль анонсировал громкое решение по Томосу Украине 20:36
- В Пенсионном фонде Украины рассказали о предстоящем перерасчете пенсий20:11
- В Москве анонсировали новое вторжение Путина в Украину20:00
- «Газпром» нарастил поставки газа в ОРДЛО19:43
- Преследует нас даже в магазинах: какая музыка плохо влияет на психику22:32
- Вот что значит ″родиться под счастливой звездой″: в какой день месяца вы родились22:04
- Медики рассказали, кому особенно полезна хурма18:37
- Популярный антисептик запретили в Украине17:45
- Дергается глаз: о чем предупреждает эта примета17:00
- Бой с мигренью: почему болит голова и что с этим делать16:30
- 10 заманчивых вещей, которые не стоит поднимать на улице10:17
- Медики рассказали, как быстро отличить простуду от гриппа09:30
- 7 фраз и мыслей, которые приводят к бедности08:47
- Стала известна дата выхода последнего сезона «Игры престолов»07:52
- Александр Захарченко «жив»: дончане вносят свои коррективы в бюллетени
- "Такого позора на Донбассе еще не было..." - очевидцы рассказали, что происходит на "выборах" "ДНР" на самом деле
- «Людей обманули третий раз». Горловчане возмущены «консервацией» «Стирола»
- На оккупированном Донбассе подняли флаг Украины, боевики взбесились: бунты продолжаются
- Всю суть "выборов" в Донецке и Луганске показали несколькими снимками
- Как нить на запястье может изменить вашу судьбу
- Цимбалюк сообщил, какое будущее ждет Пушилина на посту главы боевиков "ДНР" после громкого заявления
- Медведчук раскрыл планы Путина на Донбасс
- Через неконтролируемые пункты пропуска на границе с РФ прекращено движение
- Власти "Л/ДНР" сделали Украине неожиданное предложение: боевики готовы начать сразу после "выборов