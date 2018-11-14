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Дергается глаз: о чем предупреждает эта примета

14.11.2018 17:00
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Дергается глаз: о чем предупреждает эта примета

Каждый сталкивался с ситуацией, когда ни с того, ни с сего начинает дергаться глаз. Народные приметы толкуют этот знак в зависимости от дня недели, в который это произошло. Об этом пишет Vanguem.

Эта примета говорит о следующем:

Когда дергается правый глаз - к приятному известию, обещающему прибыль, карьере, появлению новых финансовых возможностей, радости, удачи. Это считается положительным явлением.

Когда дергается левый глаз - к слезам, потере, возможным неудачам, убыткам. В этом случае нужно более внимательно отнестись к происходящим событиям, так как это явление считается отрицательным и может привлечь негативные известия.

Когда дергается веко

В этом случае необходимо обратить внимание на некоторые нюансы, так как трактовка приметы зависит от того, у кого дергается веко у мужчины или женщины.

Если дергается верхнее веко правого глаза у сильной половины человечества - к появлению положительных эмоций, счастью, прибыли, романтическим свиданиям, процветанию. У женщин это явление указывает на более негативные последствия, которые могут привести к несчастью, разочарованию, поэтому необходимо быть внимательнее.

Если происходит подергивание верхнего левого глаза у мужчин - к убыткам, потерям, финансовому разочарованию. В этом случае мужчины должны насторожиться, здесь речь идет о негативной ситуации. У слабой половины человечества такое проявление говорит о более позитивном настрое, который обещает удачу, любовные приключения, интересные встречи, удачные приобретения и различные приятные события.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, глаз, приметы, нервный тик
 
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