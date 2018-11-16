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Как похудеть зимой: врачи назвали самую полезную диету
Медики советуют включить в свой рацион морковь.
Сама методика заключается в поедании моркови. Этот оранжевой овощ богат множеством витаминов и микроэлементами, пишет Podrobnosti.
При регулярном употреблении ускоряется метаболизм, улучшается пищеварение. Также он обладает мощным антипаразитарным и антибактериальным действием. Содержание в моркови каротина поможет иммунной системе работать без сбоев.
Учитывая вышеперечисленные особенности данной диеты, стоит отметить, что ее соблюдение довольно жесткое, так как предлагает только употребление этого овоща.
Диета предусматривает приготовление морковного салата. Для его получения нужно натереть килограмм моркови, затем добавить в полученную массу лимонный сок и ложку меда. Данное блюдо употребляется в течение дня 3 раза, путем деления полученной порции на необходимое количество. Помимо этого, разрешается съедать 1 фрукт. Больше в течение 3-х дней ничего нельзя. Затем можно добавить в дневное меню жареный картофель и мясо. Четвертый день считается днем окончания диеты. За этот период уходит 3-4 килограмма.
Морковную диету соблюдают и 10 суток. Причем весь этот период состоит из тертой моркови со сметаной. Количество овоща не превышает количество сметаны. Также раз в день можно есть отварную морковь и пить свежевыжатый морковный сок до 3-х стаканов. Такой подход к диете поможет сбросить от 5 лишних килограммов.
Эта диета обеспечит полное очищение организма, пополнит его важными веществами и поможет в проблеме с лишним весом. Но не стоит забывать дышать свежим воздухом, делать зарядку и пить больше жидкости.
Источник : https://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, зима, диета
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