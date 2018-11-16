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Медики подсказали, как защититься от инфекций дома
В период простуды стоит отказаться от махровых полотенец, вместо них используйте одноразовые бумажные.
Для того, чтобы не подцепить инфекцию, нужно принимать витамины, часто мыть руки, тепло одеваться и избегать людей, которые чихают. Эти универсальные советы эффективны, но инфекции могут попасть в дом, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua
Чтобы не допустить этого, терапевт Борис Саченко назвал несколько простых правил.
Он советует носить медицинскую маску дома, ее одевать нужно даже на домашних любимцев, которые гуляють улице.
В период простуды стоит отказаться от махровых полотенец, вместо них используйте одноразовые бумажные.
Ежедневно с ноября по апрель нужно делать уборку всех твердых поверхностей, не забывайте о деталях. Особое внимание стоит уделить вещам, которые часто используются – пульт от телевизора, клавиатура, мышь, ручки на дверях.
Если дома есть дети, то особенно тщательно убирайте нижнюю часть своего жилья.
Постельное белье и мягкие игрушки тоже нужно чистить, но не так часто.
Теги: Донбасс, инфекция, медики
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