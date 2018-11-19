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Архив - Будь здоров!

Названо одно из самых полезных лакомств для кишечника

19.11.2018 18:02
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Названо одно из самых полезных лакомств для кишечника

Черный шоколад не только вкусен, но и полезен для организма.

Растворимое волокно, которое содержится в черном шоколаде, кроме того, что помогает контролировать уровень холестерина, также способствует работе кишечника.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Наша мама.

10% его содержания - клетчатка, которая также сразу обеспечивает эффект насыщения. Поэтому потребление шоколада лишает желания есть.

Поскольку клетчатка не растворяется в организме и проходит через кишечник нетронутой, это помогает очистить пищеварительный тракт. 

Поэтому потребление черного шоколада предотвращает запора и синдрома раздраженного кишечника, так как клетчатка действует как очищающее средство.



Теги: Донбасс, здоровье, шоколад, кишечник
 
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