Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Будь здоров!

Диетолог рассказал, как правильно есть орехи

21.11.2018 13:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Диетолог рассказал, как правильно есть орехи

В орехах содержится много полезных веществ, поэтому важно включать их в свой рацион. Именно скорлупа защищает в орехах полезные жиры и витамин Е от окисления, поэтому важно покупать орехи в скорлупе. Об этом пишет диетолог Светлана Фус в Instagram.

"Очищенные и упакованные в пакеты, они быстро окисляются и приобретают вкус прогорклого масла. Употреблять их нужно очищенными и сырыми, чтобы сохранить полезные жирные кислоты и витамин Е", - объясняет Светлана Фус.

Диетолог подчеркивает, что орехи не должны быть жаренными (тепловая обработка "убивает" большинство полезных свойств), посыпанными сахаром и даже медом.

При этом некоторые не употребляют орехи, так как считается, что они не способствуют красивой фигуре. Здесь Фус соглашается: "Орехи - высококалорийный продукт, 690 ккал / 100 г. Причины этому - наличие жиров в виде полезных полиненасыщенных кислот".

Однако это не повод полностью исключать из своего рациона столь полезный продукт.

"Доказательство пользы - люди, которые употребляют горсть орехов в день, имеют низкие риски развития ишемической болезни сердца, онкологических болезней и ниже риск преждевременной смерти", - пишет Фус.

Диетолог не рекомендует употреблять больше 20 граммов орехов в день.

Превышение этой нормы действительно помешает вашей фигуре, еще и вызовет тяжесть в желудке.

Также Светлана Фус напомнила, что орехи - высокоаллергенные продукты.

"Нужно быть осторожным тем людям, которые имеют склонность к белковой аллергии, а также непереносимость к другим видам орехов. Есть противопоказания при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, некоторых кожных заболеваниях, при гиперфункции щитовидной железы", - отметила украинская диетолог.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, здоровье, польза, диетолог, орех
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх