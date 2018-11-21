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Диетологи назвали правила безопасного перекуса на ночь
Такой прием пищи стоит ограничить.
Практически все люди ощущают голод в вечернее время, и все реагируют на него по-разному. Кто-то поддается голоду, съедает все, что видит перед собой и ложится спать в состоянии переедания. Как правило, такие люди страдают от лишнего веса. Другая категория людей проявляет выдержку, они отказывают себе в еде и подолгу не могут уснуть по причине чувства голода, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Ответ экспертов на данный вопрос прост и сложен одновременно. Для того, чтобы получить качественный сон, не нужно ложиться спать голодным или переевшим. Уснуть с пустым животом крайне сложно, но и поздние трапезы тоже не слишком полезны. Недосыпание по причине полного или пустого желудка не позволяет быть бодрым в течение дня, в таком состоянии люди начинают употреблять много лишних калорий. Получается замкнутый круг из недосыпа и переедания, при котором лишний вес становится больше и больше.
Для того, чтобы определить свою потребность к еде, нужно прислушаться к своему телу и оценить свой голод по шкале от 1 до 10, где 1 - отсутствие голода, а 10 -очень сильный голод. Если ты оцениваешь свой голод на 6 и более, то лучше перекусить, но перекус не должен превышать 200 калорий. Если же ты оцениваешь голод на 5 или меньше, то выпей стакан воды или чая. Как правило, аппетит по вечерам - это не потребность в еде, а желание избавиться от стресса или скуки.
Бывает так, что из-за голода люди начинают ощущать физические боли. Для того, чтоб насытиться, но не превысить указанную калорийность, можно использовать продукты с высоким содержанием пищевых волокон - это цельнозерновые хлебцы, натуральные хлопья или попкорн. Продукты из цельного зерна - это лучший выбор для перекуса на ночь, качественные медленные углеводы провоцируют выработку серотонина головным мозгом, благодаря чему человек ощущает себя спокойным и готов отойти ко сну.
Продуктов с высоким содержанием белка или жира нужно избегать, арахисовое масло и обжаренный с маслом попкорн - это плохой выбор для вечернего перекуса. Белки и жиры очень долго перевариваются, активное пищеварение мешает организму расслабиться и уснуть.
Теги: Донбасс, здоровье, еда, диета, ночь
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