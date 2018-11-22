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Лучшие детские сиропы от кашля: 8 рецептов
Здоровье ребенка всегда значимо для мамы, независимо от его возраста и социального статуса. Они переживают, поели мы или нет, тепло ли одеты и не беспокоит ли нас что-то. Мамы знают, что хуже всего на любом организме сказывается кашель — он приводит к тяжелым осложнениям и длительному лечению, пишет Со вкусом.
Шутки с такими заболеваниями плохи, но кроме этого очень тяжело подобрать лекарства для лечения. К счастью, наши бабушки оставили достойное наследие рецептов детских сиропов от кашля.
Луковый с сахаром
Подходит для случаев, когда активно начала отходить мокрота и появились ночные приступы кашля. Чтобы приготовить сироп, понадобится одна луковица и 100 г сахара. Нарежьте овощ кубиками, выложите в глубокую миску и щедро посыпьте сахаром. После этого накройте крышкой и дайте настояться 3 часа, пока из лука не выделится сок. Принимайте по 1 столовой ложке сиропа от кашля не меньше пяти раз в день. Если кашель усиливается, увеличьте дозу до двух ложек через каждые два часа.
Мёд с луком
В глубокую кастрюлю мелко нарежьте полкилограмма лука, всыпьте в него полкилограмма сахара и 50 г мёда. Залейте всё одним литром воды. Кастрюлю закройте крышкой, поставьте на минимальный огонь и варите 3 часа. Готовый сироп остудите и слейте в банку, лук выложите в емкость, которая закрывается. Давайте по 1 столовой ложке сиропа и луковой массы до 4 раз в день.
Чесночный сироп
Чтобы его приготовить, сделайте 1 стакан густого сиропа из сахара и добавьте 2–3 капли чесночного сока. Принимайте лекарство от кашля по пол чайной ложки перед завтраком.
Редька с мёдом
Этот сироп от кашля отлично подойдет при начальных стадиях заболевания. Чтобы его приготовить, вам понадобятся черная редька и мёд. В центре корнеплода сделайте углубление и заполните его мёдом, после чего оставьте на несколько часов. Сироп, который образуется внутри овоща, давайте ребенку по полторы чайные ложки через каждые два часа.
Хвойный сироп
Если ребенка беспокоит сухой кашель, лучше всего приготовить хвойный сироп — он обладает сильными отхаркивающими свойствами. В сотейник насыпьте 2,5 столовых ложки мелко нарезанной хвои, залейте двумя стаканами кипятка, накройте крышкой и оставьте на 3 часа. По истечении этого времени кастрюлю поставьте на медленный огонь и проварите сироп от кашля 3–4 минуты, процедите и добавьте в него три столовые ложки сахара и, часто помешивая, доведите до загустения. Лекарство давайте 5 раз в день по 1 чайной ложке.
Сироп с ванилью
Возьмите 200 мл молока, нагрейте его до 40 градусов, растворите в нём две столовые ложки мёда и четвертую часть чайной ложки ванилина. Хорошо размешайте всё до полного растворения и дайте настояться 20 минут. Принимайте сироп по столовой ложке 3–4 раза в день.
Молочно-медовый сироп
В 200 мл подогретого молока растворите столовую ложку мёда. В полученную смесь добавьте сок из хрена (в соотношении 1 : 1). Лекарство давайте ребенку 3–4 раза в день по столовой ложке.
Сироп от кашля для детей до года
Сначала сварите сахарный сироп и смешайте его с соком из моркови в пропорции 2 : 1. Принимать такое средство можно 3–4 раза в день по одной чайной ложке. Если у вас нет моркови, ее можно заменить капустным соком, но тогда соотношение должно быть 1 : 1.
Перед приготовлением каждого из сиропов от кашля обязательно исключите наличие аллергии на их компоненты и проконсультируйтесь с лечащим врачом
Теги: Донбасс, лекарство, дети, кашель
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