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Медики рассказали, можно ли пить кофе на голодный желудок
Кофе - напиток, с которого многие из нас начинают свой день.
Рекомендации о том, какие напитки не подходят для употребления натощак, обнародовала национальная Ассоциация диетологов.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24apteka.
Первой в списке совершенно неподходящих натощак напитков заняла холодная вода. По словам специалистов, ее питье сразу после пробуждения провоцирует спазмы желудка, что чревато болью и нарушением пищеварения.
Также для употребления на пустой желудок может быть небезопасна минералка. Насыщенная газами, она раздражает нежные слизистые ткани пищеварительных органов, что может стать причиной воспаления.
Следующий напиток - кофе. Его главный компонент, кофеин, активизирует работу выделительной системы организма, который начинает усиленно производить пищеварительные соки и желчь. Если в желудке при этом нет еды, подобные выделения, полные кислот, могут сильно повредить тканям, запустив механизмы развития гастрита и язвы.
Кстати, похожим эффектом обладают соки, - поэтому их тоже не нужно пить натощак, иначе в желудке начнется. «самоедство».
Нежелательны для пустого желудка и кисломолочные напитки – их лучше употреблять после основного блюда. Если пить простоквашу или кефир натощак, содержащиеся в таком питье бактерии просто погибают в агрессивной среде пустого желудка и не приносят организму никакой пользы.
Самым полезным питьем натощак медики считают чистую воду комнатной температуры.
Теги: Донбасс, здоровье, кофе, вред, медицина
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