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Архив - Будь здоров!

Осторожно! Эти овощи, разрушают зубную эмаль

23.11.2018 07:45
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Осторожно! Эти овощи, разрушают зубную эмаль

Специалисты советуют употреблять в пищу побольше яблок.

Кабачки, болгарский перец, патиссоны и щавель разрушают зубы. К такому выводу пришла группу международных стоматологов, оценив влияние овощей на здоровье человека.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на proman.

В перечисленных дарах природы наиболее высокое содержание органических кислот, которые со временем разъедают зубную эмаль и приводят к разрушению всего зубного скелета. По словам специалистов, наиболее опасные - цукини и спаржа.

Как отмечают врачи, поскольку большинство перечисленных овощей пользуются большой популярностью у любителей здорового образа жизни и у людей, которые следят за правильным питанием, рекомендуется после еды полоскать рот или чистить зубы.

Также специалисты советуют употреблять в пищу побольше яблок, поскольку яблочная кислота, входящая в их состав, наоборот, делает эмаль крепче и благоприятно сказывается на здоровье ротовой полости.



Теги: Донбасс, здоровье, зубы, овощи
 
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