Медики назвали важные симптомы развития тромба

27.11.2018 11:31

Как известно, тромбы несут в себе смертельную угрозу для человека.

Они образуются в просвете кровеносных сосудов или в полости сердца и могут вызывать инфаркты, инсульты, сердечные приступы.

Врачи назвали симптомы, указывающие на возможный тромб, передает donpress.com.

Отек одной конечности.

Отек только одной ноги говорит о возможном ухудшении в снабжении кровью жизненно важных органов.

Боли в ногах.

Частые боли и покалывания в нижних частях ног, судороги также могут сигнализировать о развитии тромба.

Красные полосы на коже.

При обнаружении таких полос, необходимо срочно обратиться к врачу.

Боли в груди.

Появление болей или покалывания в груди при глубоком вдохе, — возможный сигнал тела о том, что тромб появился в легких.

Одышка.

Если одышка возникает «на пустом месте», без усиления физнагрузок, это тоже может указывать на сгустки крови вокруг легких.

Кашель.

Кашель беспричинный, и его сопровождают возможные боли в груди или сбои сердцебиения также является поводом для обращения в больницу.