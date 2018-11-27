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Медики назвали важные симптомы развития тромба
Как известно, тромбы несут в себе смертельную угрозу для человека.
Они образуются в просвете кровеносных сосудов или в полости сердца и могут вызывать инфаркты, инсульты, сердечные приступы.
Врачи назвали симптомы, указывающие на возможный тромб, передает donpress.com.
Отек одной конечности.
Отек только одной ноги говорит о возможном ухудшении в снабжении кровью жизненно важных органов.
Боли в ногах.
Частые боли и покалывания в нижних частях ног, судороги также могут сигнализировать о развитии тромба.
Красные полосы на коже.
При обнаружении таких полос, необходимо срочно обратиться к врачу.
Боли в груди.
Появление болей или покалывания в груди при глубоком вдохе, — возможный сигнал тела о том, что тромб появился в легких.
Одышка.
Если одышка возникает «на пустом месте», без усиления физнагрузок, это тоже может указывать на сгустки крови вокруг легких.
Кашель.
Кашель беспричинный, и его сопровождают возможные боли в груди или сбои сердцебиения также является поводом для обращения в больницу.
Теги: Донбасс, инфаркт, инсульт, тромб, сердечный приступ, медики
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