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Названа безопасная для здоровья порция жареного картофеля
Исследованием занимался Гарвардский университет.
Наука давно доказала, что жареные продукты не очень полезны для здоровья, и это касается так любимой миллионами людей жареной картошки.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на charter97.
Но может ли вообще быть такое количество жареного картофеля, которое не просто не представляет вреда для организма, но еще и является полезным? Исследователи из Гарвардского университета установили, что в здоровый порции картофеля должно быть не более 6 штук. Речь идет именно о той самой картошечки, обжаренной в масле и хорошо посоленной, которую мы так любим. Для большинства из нас 6 кусочков картофеля на тарелке - самая настоящая детская порция, которая вряд ли удовлетворит аппетит. Но исследование показало, что всё что свыше, уже вредно.
Авторы этого исследования подчеркивают, что если доза жареного картофеля выше, то он представляет собой «бомбу из пищевого крахмала». А если человек не наедается 6 кусочками картофеля, то ему следует добавить на тарелку какой-нибудь овощной салат, если, конечно, стоит цель защитить себя от сердечно-сосудистых заболеваний. Отметим, что подобного рода болезни являются главной причиной смертности в большинстве развитых стран мира, причем количество болезней сердца растет.
Нездоровые продукты питания вроде жареной картошки приводят к развитию атеросклероза и закупориванию кровеносных сосудов, что может спровоцировать инфаркт или инсульт.
Теги: Донбасс, здоровье, вред, картофель
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