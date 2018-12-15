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Лекарства не помогут: в Украине разбушевалась смертельная инфекция

15.12.2018 10:39
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Лекарства не помогут: в Украине разбушевалась смертельная инфекция

Согласно сообщению и.о. главы МОЗ Ульяны Супрун, которое она разместила на своей личной странице в Facebook, в Украине до сих пор не смогли победить эпидемию туберкулеза, которая была зафиксирована еще в 1995 году, пишет mhub.top.
«Пока в странах с развитыми системами здравоохранения были сосредоточены на раннем выявлении и амбулаторном лечении туберкулеза, в Украине система была сфокусирована на диагностике уже тяжелых форм болезни и изоляции пациентов. Это стало одной из причин распространения устойчивых к лекарствам форм туберкулеза», — пишет Супрун.
Также она отметила, что каждый второй украинец является носителям страшной болезни, поэтому регулярная диагностика болезни касается каждого.
«Как известно, 50% населения являются носителями туберкулеза, а вероятность того, что инфекция перейдет из спящего режима в активный в течение жизни составляет 10%. Поэтому регулярная диагностика болезни касается каждого», — заявила она.
«Раннее и своевременное выявление туберкулеза и регулярный прием лекарств позволяет полностью вылечить болезнь даже без госпитализации. Каждый может получить лекарства у своего семейного врача бесплатно», — подчеркнула Супрун.
Кроме того, Супрун призвала украинцев пройти тестирование на туберкулез у своего семейного врача.



Теги: Украина, Донбасс, инфекция, лекарства
 
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