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Названы продукты, которые категорически нельзя есть на завтрак
Восемь продуктов которыми лучше не завтракать.
Правильное питание – это основа здорового организма.
Также важно не только то, что ты ешь, но и то, когда ты это делаешь, пишет Хроника.инфо со ссылкой на u-news.
Врачи составили список продуктов, которые не рекомендуют есть на голодный желудок.
Кофе
Многие кофеманы любят начинать свое утро именно с чашечки свежезаваренного ароматного кофе. Но они даже не подозревают, что тем самым вредят своему организму. Кофе провоцирует излишнюю выработку желудочного сока, которая вредит слизистой. Самое печальное развитие ситуации приведет к гастриту или язве.
Это не значит, что вы должны отказаться от этого бодрящего напитка. Просто повремените, пока не позавтракаете.
Сладкое
Самый популярный перекус это что-то сладенькое. Знаменитые французские круассаны с кофе манят сладкоежек. Придержите свою любовь к сладкому по утрам, если не хотите заработать сахарный диабет. Поджелудочной железе трудно справляться с большим количеством инсулина, который поступает со сладким. Поэтому попытайтесь заменить шоколад чем-то не менее вкусным и сытным.
Зеленые овощи
Несмотря на бытующее мнение, что все овощи очень полезны, вам стоит знать и об их вреде. В сырых зеленых овощах содержится аминокислоты, которые агрессивно влияют на слизистую оболочку желудка. Лучше, делать из овощей гарнир к основному блюду.
Томаты
Они содержат в себе много кислоты из-за которой выделяется много желудочного сока. Таким образом вы обеспечите себе не только дискомфорт, но и изжогу. Схожий эффект оказывает употребление хурмы, картофеля и цитрусовых натощак.
Бананы
Этот фрукт, съеденный на голодный желудок может нарушить работу вашей сердечнососудистой системы. Кушайте бананы после основного завтрака. Полезные витамины будут лучше усваиваться вашим организмом.
Продукты с дрожжами
К этой категории продуктов относится, в первую очередь, выпечка. И это худший выбор еды, если вы голодны. Из-за таких продуктов организм страдает от повышенного газообразования. Вы будете чувствовать дискомфорт и тяжесть.
Газированные напитки
Запомните, напитки, особенно холодные, оказывают негативное влияние на процесс обмена веществ. Специалисты советуют, прежде чем приступить к завтраку выпейте стакан воды комнатной температуры. Это начнет процесс пищеварения.
Острая пища
Блюда с большим количеством различных специй не будут жаловать ваш желудок. Приготовьтесь к боли, изжоге и нарушениям пищеварения.
Что же эксперты советуют есть по утрам? Обратите ваше внимание на различные каши. Это источник витаминов, полезных микроэлементов, а значит энергии и бодрости.
Теги: Донбасс, здоровье, кофе, продукты, завтрак
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