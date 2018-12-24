Названы продукты, которые категорически нельзя есть на завтрак

24.12.2018 12:00

Восемь продуктов которыми лучше не завтракать.



Правильное питание – это основа здорового организма.



Также важно не только то, что ты ешь, но и то, когда ты это делаешь, пишет Хроника.инфо со ссылкой на u-news.



Врачи составили список продуктов, которые не рекомендуют есть на голодный желудок.



Кофе



Многие кофеманы любят начинать свое утро именно с чашечки свежезаваренного ароматного кофе. Но они даже не подозревают, что тем самым вредят своему организму. Кофе провоцирует излишнюю выработку желудочного сока, которая вредит слизистой. Самое печальное развитие ситуации приведет к гастриту или язве.



Это не значит, что вы должны отказаться от этого бодрящего напитка. Просто повремените, пока не позавтракаете.



Сладкое



Самый популярный перекус это что-то сладенькое. Знаменитые французские круассаны с кофе манят сладкоежек. Придержите свою любовь к сладкому по утрам, если не хотите заработать сахарный диабет. Поджелудочной железе трудно справляться с большим количеством инсулина, который поступает со сладким. Поэтому попытайтесь заменить шоколад чем-то не менее вкусным и сытным.



Зеленые овощи



Несмотря на бытующее мнение, что все овощи очень полезны, вам стоит знать и об их вреде. В сырых зеленых овощах содержится аминокислоты, которые агрессивно влияют на слизистую оболочку желудка. Лучше, делать из овощей гарнир к основному блюду.



Томаты



Они содержат в себе много кислоты из-за которой выделяется много желудочного сока. Таким образом вы обеспечите себе не только дискомфорт, но и изжогу. Схожий эффект оказывает употребление хурмы, картофеля и цитрусовых натощак.



Бананы



Этот фрукт, съеденный на голодный желудок может нарушить работу вашей сердечнососудистой системы. Кушайте бананы после основного завтрака. Полезные витамины будут лучше усваиваться вашим организмом.



Продукты с дрожжами



К этой категории продуктов относится, в первую очередь, выпечка. И это худший выбор еды, если вы голодны. Из-за таких продуктов организм страдает от повышенного газообразования. Вы будете чувствовать дискомфорт и тяжесть.



Газированные напитки



Запомните, напитки, особенно холодные, оказывают негативное влияние на процесс обмена веществ. Специалисты советуют, прежде чем приступить к завтраку выпейте стакан воды комнатной температуры. Это начнет процесс пищеварения.



Острая пища



Блюда с большим количеством различных специй не будут жаловать ваш желудок. Приготовьтесь к боли, изжоге и нарушениям пищеварения.



Что же эксперты советуют есть по утрам? Обратите ваше внимание на различные каши. Это источник витаминов, полезных микроэлементов, а значит энергии и бодрости.