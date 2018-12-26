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Архив - Будь здоров!

Что можно и что нельзя делать, если заболел гриппом

26.12.2018 13:30
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Что можно и что нельзя делать, если заболел гриппом

По данным ВОЗ, украинцам в этом году угрожают три вида гриппа: «Мичиган», «Колорадо» и «Сингапур». По мнению докторов, лучший способ предохраниться от гриппа – это сделать прививку. 

Однако в Украине число привитых граждан не достигает и одного процента. Для сравнения в Польше, Венгрии, Румынии и Словакии прививки от гриппа сделали уже 40% населения. Стоит такая прививка в пределах 200 гривень. 

Если все же болезнь не минула

Сразу, понятно, нужно обратиться к врачу. А пока такой возможности нет, нельзя сбивать температуру ниже 38,5 градуса. Это защитная реакция организма и она помогает ему бороться с вирусом.

Сбивать температуру нельзя аспирином. Это лекарство крайне опасно при «Мичигане», а узнать, каким вирусом заболел человек, можно только в лаборатории.

Симптомы всех типов гриппа очень похожи. Лучше сбивать температуру парацетамолом. 

Но при этом доктора не советуют злоупотреблять, например, «Колдрексом», «Фервексом» и другими подобными препаратами. Вместо чая их пить нельзя. Содержащийся в них парацетамол в больших дозах может вызвать изменения в печени.

Что не поможет предохраниться от болезни

Малоэффективна маска. Она не защищает от бактерий, а накапливает их под собой, не давая заразить других. Менять маску надо каждые 30-40 минут. Иначе она становится рассадником бактерий.

Не советуют доктора предохраняться от гриппа и водкой с перцем. Быстрого эффекта это не даст, а навредить здоровью может. 

Не спасут от гриппа и закаливающие мероприятия, например, обливание водой. Эта процедура научит организм не реагировать на холод, но грипп вызывает не холод, а вирус. 

Чем грипп отличается от респираторного заболевания

Грипп молниеносно вызывает высокую температуру, иногда до 39-40 градусов. Респираторное заболевание протекает более затянуто, вначале закладывает нос, чувствуется боль в горле. Да и температура при ОРВИ редко поднимается выше 38,5 градуса. 

При гриппе заболевший чувствует ломоту во всем теле, слабость и боль в мышцах. К тому же, нередко заболеванию сопутствуют симптомы отравления: слезоточивость и сухой кашель.



Теги: Донбасс, здоровье, грипп, лечение
 
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