Почему дышать над картофельными парами опасно для здоровья

30.12.2018 07:15

Медики рассказали, какую опасность для организма человека несёт привычка лечить простуду, вдыхая пары только что сваренного картофеля. Так пишет replyua.net, ссылаясь на newsyou.info.



Так, картофельные пары не способны проникать в ткани дыхательных органов. Следовательно, они не могут поставлять туда фитонциды. Таким образом, можно утверждать, что картофельные пары не являются противомикробным средством, как это принято считать в нашем обществе. Однако, вдыхая картофельный пар, человек может спровоцировать возникновения у себя бронхита. Кроме того, люди не способны регулировать температурный режим данного «средства». Это может негативно сказаться на работе голосовых связок человека. Также картофельные пары способны вызвать отёк слизистой оболочки горла и нарушить отток жидкости из гайморовых пазух.



Данный метод народной медицины запрещен в педиатрии. Так, статистика говорит о высоком уровне травматизма детей в случае лечения при помощи вдыхания картофельных паров. Как известно, дети очень активные. Поэтому часто переворачивают на себя кипяток, которые родители предлагают им использовать в качестве средства для лечения простуды. Поэтому, при возникновении проблем со здоровьем, стоит немедленно обращаться к врачу, который назначит вам действенные методы лечения диагностированной болезни.