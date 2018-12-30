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Сколько можно хранить еду, оставшуюся после Нового года
30.12.2018 10:50
Главное правило для хранения пищи – изолировать ее от доступа воздуха
На Новый год традиционно готовят много еды, которая обычно остается после праздника. Сколько и при какой температуре ее можно хранить, чтобы не отравиться?
Как правильно хранить салаты – Оливье и Селедку под шубой
Срок хранения традиционных новогодних салатов с майонезом – не более 12 часов, говорят врачи.
- Так, заправленный майонезом оливье может храниться 9-12 часов при температуре от -2 до +2°С.
- Оливье без майонеза будет оставаться свежим 12-18 часов при температуре от +2 до +6°С.
- А салат, который стоит на столе при комнатной температуре, должен быть съеден в течении 3-4 часов. Позже он начинает портиться.
Как правильно хранить еду после Нового года
Запеченное мясо можно заморозить
Фото: depositphotos.com
- Блюда следует держать в плотно закрывающихся контейнерах, а нарезку завернуть в пищевую пленку. Это нужно для защиты от вредоносных бактерий.
- Колбасы и копченую рыбу желательно покупать целыми и, подавая на стол, отрезать ровно столько, сколько планируете съесть.
- Нарезку вареных колбас и ветчины лучше употребить за сутки, а сырокопчености и соленую рыбу – за 2-3 дня.
- Запеченное мясо, например, буженину, следует держать в холодильнике не дольше 48 часов. Если вы решили его заморозить, то, достав из морозилки, блюдо уже нельзя замораживать снова.
- Недоеденную во время праздничного застолья курятину, как и любое мясо птицы, тоже не держат на полках холодильника дольше двух суток.
- Что касается свежих и приготовленных морепродуктов, они хранятся меньше всех других продуктов. Сырые морепродукты безопасно оставлять в холодильнике только на один день, а приготовленные – максимум на два дня.
Источник : https://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, еда, новый год, хранение
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