«Выпейте шампанское и ложитесь спать»: доктор рассказал об опасности в новогоднюю ночь

30.12.2018 16:10

Президент Украинской ассоциации медицины сна Юрий Погорецкий настоятельно советует всем украинцам внимательно отнестись к своему здоровью в новогодние дни. Как информирует replyua.net со ссылкой на УНН, доктор заявил, что в новогоднюю ночь нельзя злоупотреблять вредной едой и спиртными напитками.



Это, по его словам, может привести к инсульту или инфаркту. Погорецкий рассказал, что праздничное застолье представляет опасность для людей, страдающих сердечными заболеваниями, гипертонией и нарушением сна. Медик призывает не злоупотреблять спиртными напитками и не переедать, а также ложиться спать вовремя. «Рюмашку шампанского выпили, встретили куранты и легли спать, чтобы наверстывать свой сон. 80% болезней и так связаны с нарушениями сна, а если выпил, то после этого сон еще хуже, ведь как раз такие дни критические для возникновения инсультов и инфарктов. 100 тысяч инсультов в год и 50 тысяч инфарктов в год – ночью, под утро», - отмечает Погорецкий.



По его словам, именно в праздничные дни резко возрастает количество инсультов и инфарктов, и большинство таких случаев как раз приходится на новогодние праздники. Напомним, что ранее медики заявили, что самыми опасными продуктами на новогоднем столе являются жирное мясо, мандарины и майонез, а также спиртные напитки.