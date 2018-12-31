Лучшее «средство» от похмелья

31.12.2018 12:45

Самым лучшим средством от похмелья является газировка с лимонным соком. Об этом заявили китайские ученые из университета Сунь Ятсена в Гуаньчжоу.

По информации, газированная вода с лимоном уменьшает концентрацию ацетальдегид, который возрастает в организме после употребления алкоголя. Кроме того, газировка активизирует фермент, ускоряющий усвоение, расщепление и выведение побочных продуктов алкоголя из организма.

По словам исследователей, похмелье возникает не только из-за злоупотребления алкоголя, но и из-за его медленных процессов усвоения.

Источник: https://donpress.com