Все рубрики раздела
- Какие изменения в медицине ожидают украинцев?22:55
- Детокс после праздников: советы от диетологов21:21
- Китайские медики подсказали, как быстро избавиться от похмелья17:04
- Сколько можно хранить еду после новогоднего застолья09:30
- Стало известно, почему новогодние праздники полезны для здоровья19:12
- Ученые заявили, что алкоголь и кофе продлевают жизнь13:48
- Мифы о похмелье: чего не стоит делать утром после алкогольной вечеринки12:10
- Медики подсказали, как избавиться от похмелья без таблеток22:12
- Если простудились на Новый год: как выздороветь быстро и эффективно21:48
- Медики рассказали, какие напитки лучше пить в новогоднюю ночь20:48
Стало известно, почему новогодние праздники полезны для здоровья
Эксперты заявили, что новогодние праздники это не только сильный стресс для организма, траты и серьезные хлопоты, но они могут быть очень полезны для здоровья.
Специалисты назвали то, что может принести пользу и психическому и физическому здоровью:
1.Глинтвейн
В этот популярный зимний напиток входят красное вино, цитрусовые и специи, которые содержат много полезных веществ. Так, красное вино является мощным антиоксидантом, защищающим клетки от повреждений и таким образом снижающим риск сердечно-сосудистых заболеваний и рака. В цитрусовых много витамина С, важного для крепости иммунной системы, а специи полезны для иммунитета и пищеварительной системы.
2. Подарки
Получение подарков, пожертвования, помощь помогают людям дольше жить. По данным исследования, опубликованного в журнале Psychology and Aging, у людей старшего возраста, занимающихся волонтерской работой, ниже риск развития гипертонии.
3. Украшение дома
Праздничная атмосфера в доме стимулирует выработку гормона дофамина, укрепляющего нервную систему, повышающую устойчивость к стрессам, благотворно действующего на качество сна. Психолог Марина Деркач отмечает:
«Новый год — это прекрасная возможность перестать бежать, остановиться, выдохнуть и немного успокоиться. Кто-то скажет, что новогодние праздники — это бесконечная суета, которая как раз остановиться и не позволяет: организация праздника, походы в гости и приемы гостей, выбор и упаковка подарков. Но это праздничная суета, со вкусом волшебства, и самый главный позитив от праздников — вот эта „волшебная энергия“. Кто-то ждет чуда, а когда его не происходит, по-детски расстраивается. И при этом забывает, что настоящее чудо — это мы сами и наши близкие, с которыми мы делим наши счастливые мгновения».
Источник: donpress.com
Теги: Украина, Донбасс, здоровье, стресс, праздники, подарки, глинтвейн, Новый год
- Безвредные алкогольные напитки на Новогодние праздники
- Всеукраинская ассоциация аюрведы родилась в Донецке
- Украину накрыла мощная магнитная буря
- Донецкая область готова к внедрению госпитальных округов, но нет законодательной базы
- Новый вид гриппа ворвался в Украину: эксперт предупредила о большой опасности для пострадавших – подробности
- В Украине сняли с продажи популярное обезболивающее
- На одной из шахт Донетчины горняки объявили голодовку 20:40
- В Минобороны отреагировали на информацию о взятии «в плен» НВФ бойца ВСУ19:48
- В «ДНР» – болваны: Ходаковский пообещал съесть шляпу, если ВСУ применит химоружие18:32
- Налог на посылки из-за границы: сколько теперь будут платить украинцы17:55
- Главари боевиков «ДНР» старательно скрывают реальные потери17:20
- В Донецкой области вор украл мощи из храма из-за их чудодейственной силы16:15
- Все устаканилось: Ходаковский сетует, что украинцам уже не интересна «ДНР»15:40
- Боевики из "ДНР" блокируют движение в Донецке15:00
- «Рассказал о наступлении». Басурин озвучил «показания» взятого в плен «бойца ВСУ»14:46
- В Донецке рассказали, как сбежавший в РФ Ташкент обокрал "ДНР" и "выдавил" Гиркина и Бородая 14:36
- Бизнес-советы Кличко и роман о крахе России: что читали украинцы в 2018 году23:10
- Что следует знать о соцвыплатах в 2019 году?22:59
- Какие изменения в медицине ожидают украинцев?22:55
- Детокс после праздников: советы от диетологов21:21
- Молодым родителям начнут возмещать расходы на няню: подробности21:00
- На одной из шахт Донетчины горняки объявили голодовку 20:40
- Путин по телефону пожаловался Макрону на Украину20:26
- Полиция задержала сталкеров, встретивших Новый год в зоне отчуждения20:04
- В Минобороны отреагировали на информацию о взятии «в плен» НВФ бойца ВСУ19:48
- Политолог озвучил сценарий вероятного нападения РФ на Украину19:30
- Какие изменения в медицине ожидают украинцев?22:55
- Детокс после праздников: советы от диетологов21:21
- Китайские медики подсказали, как быстро избавиться от похмелья17:04
- Астропрогноз на январь 2019 года14:02
- Прогонят нищету: древние денежные приметы13:48
- Эффективные зимние ритуалы на семейное счастье и богатство09:46
- Сколько можно хранить еду после новогоднего застолья09:30
- С кем вы должны провести жизнь: родственные души по знаку Зодиака08:33
- Від Пацюка до Свині: Східний гороскоп на 2019 рік по всіх знаках21:39
- Стало известно, почему новогодние праздники полезны для здоровья19:12
- Новая база данных о переселенцах: В УТСЗН выразили опасения
- Смс поздравления с наступающим Новым 2019 годом Свиньи
- В ОРДО сменили крупного «чиновника»
- Новогодний "подарок": резонансное решение Кремля поставило на уши жителей "Л/ДНР"
- Стало известно, как собаки определяют плохих людей
- Между ВСУ и боевиками произошли смертельные бои: есть убитые
- В «ЛНР» вовсю готовятся к большому наступлению
- «Рассказал о наступлении». Басурин озвучил «показания» взятого в плен «бойца ВСУ»
- Зарплаты не будет! Главарь «ДНР» Пушилин сделал резкое заявление
- В Донецке рассказали, как сбежавший в РФ Ташкент обокрал "ДНР" и "выдавил" Гиркина и Бородая