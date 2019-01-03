Как узнать о диабете по состоянию кожи: куда смотреть

03.01.2019 14:05

Если бы мы знали о первых симптомах многих болезней — лечение было бы значительно проще! Особенно, это касается таких тяжелых заболеваний как диабет.

Симптомы диабета 2 типа включают потерю веса, усиленное мочеиспускание, постоянную усталость, пишет from-ua.

Но важным признаком является изменение кожи.

Американская академия дерматологии утверждает, что небольшие, похожие на прыщи, шишки желтого или красного цвета сопровождают диабет.

Они появляются очень быстро, как правило, на ягодицах, локтях и коленях.

Эта сыпь вызывает очень сильный зуд и боль. При появлении этого симптома — обязательно обратитесь к врачу.

Изменения на коже — признак того, что уровень сахара в крови очень высокий, а инсулина вырабатывается недостаточно.