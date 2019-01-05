Врачи раскрыли, почему противовирусные препараты опасны

Кому-то может быть заманчиво быть волшебником для своих пациентов — очень легко виртуозно лечить ОРВИ, которые и без лечения точно так же проходят сами. А кажется, что вроде это все благодаря рассасыванию сладеньких таблеточек, и если б они не рассасывались, то мало ли куда все «опустилось» бы, сообщает Clutch.

Из-за активной рекламы в СМИ иногда очень непросто уговорить родителей заболевшего ребенка набраться терпения на 3-4 дня и не ломиться в аптеку за фуфломицинами от простуды.

Фуфломицины я бы разделила на две группы — просто бесполезные и вредоносные. В первой группе — «гомеопатический» сахарок, интерфероны в любом виде, всякие мхи, хлорфилипты (хотя от хл-та может быть аллергия и отек слизистых), жиры разнообразных животных для растирания разных частей тела и т.д.