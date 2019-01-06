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Названы самые действенные способы профилактики рака
В качестве мер, помогающих избежать рака, онкологи назвали в первую очередь жесткий отказ от курения.
Врачи-онкологи рассказали о способах, помогающих предотвратить рак. На возникновение рака, по словам экспертов, оказывают решающее влияние наследственность и образ жизни, пишет 24apteka.com.ua
Рак не развивается от образа жизни, заявил академик, проректор РНИМУ имени Н.И. Пирогова Серей Румянцев. Первоначальным фактором появления у человека онкологического заболевания является наследственность, считают специалисты.
«Должен быть первый удар - как правило, наследуемый. Если он у человека есть, при наличии второго удара, которым действительно могут быть условия среды, возникает опухоль», - отметил Румянцев.
В качестве мер, помогающих избежать рака, онкологи назвали в первую очередь жесткий отказ от курения.
«Курение - это не только дым. Метаболиты идут через мочевыводящую систему, пищеварительный тракт и везде оставляют следы канцерогенеза», - сказал в связи с этим академик, заведующий кафедрой онкологии и реконструктивной хирургии лечебного факультета Первого МГМУ им. Сеченова Игорь Решетов.
Вторым важным условием для защиты от рака ученые считают профилактику злокачественных вирусов: папилломы человека, гепатитов B и С. Женщинам врачи посоветовали отказаться и от гормональной заместительной терапии. Кроме того, онкологи считают важным своевременное лечение диспластических процессов (полипов, лейкоплакии, эрозии), а также прививку от вируса папилломы человека.
Врач-онколог высшей категории, кандидат медицинских наук Даниил Строяковский напомнил, какие виды рака наиболее опасны. По словам ученого, среди взрослых мужчин и женщин первое место по смертности занимает колоректальный рак, второе – рак груди, третье - рак легкого, четвертое - рак желудка, на эти четыре болезни приходится половина всех смертей в онкологии.
Эксперты обратили внимание и на необходимость наблюдения за своим самочувствием, своевременного обращения к врачам и получения качественной диагностики.
Теги: Донбасс, онкология, профилактика
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