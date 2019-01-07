Все рубрики раздела
- Как быстро вылечить целлюлит: названы эффективные средства22:37
- 5 ошибок, которые надо избегать во время мытья рук зимой21:37
- Гройсман пообещал ввести электронные рецепты на «Доступні ліки»20:45
- Эти симптомы помогут выявить приближение катаракты14:02
- Врачи рассказали, как правильно закаляться зимой08:46
- Гройсман рассказал, где можно будет получить «Доступные лекарства» по электронному рецепту07:43
- Названы самые действенные способы профилактики рака21:04
- Медики назвали напиток, провоцирующий появление прыщей22:00
- «Исключите это из рациона и будете спокойными»: учёные рассказали о самых вредных продуктах13:25
- Врачи раскрыли, почему противовирусные препараты опасны07:30
Врачи рассказали, как правильно закаляться зимой
Как не перестараться.
Закаляться полезно, если это делать правильно, а вот новичкам следует подготовиться и начинать постепенно, если, конечно, они не хотят на следующий же день оказаться в больнице с пневмонией, передает Хроника.инфо со ссылкой на Нyser.
Началась зима и многие «загорелись» идеей закаляться, что при неправильной последовательности и температуре может привести к серьезным заболеваниям.
Регулярная закалка способствует поддержанию иммунитета, ускорению метаболизма, укреплению нервной системы.
Если начать закаляться неправильно, могут появиться осложнения.
Вот несколько правил, которые помогут начать закаляться с пользой для здоровья:
Не нужно сразу обливаться холодной водой из ведра. Закаливание начинайте с мягких и щадящих процедур, среди которых воздушные и солнечные ванны (при температуре воздуха от 12 градусов).
Постепенно начинайте умываться холодной водой комнатной температуры, но с каждым днем градус ее нужно понижать. Приступая к дальнейшим процедурам, помните о золотом правиле закалки - регулярности.
Готовы к обливанию? Не спешите. Начните с контрастного душа. Чередуйте привычную температуру с холодной. Первый сеанс должен длиться 10 секунд, постепенно увеличивайте его до 1 минуты.
Далее можно взяться за закаливание стоп. Необязательно сразу ходить босиком по снегу. Наберите на дно ванны прохладную воду и встаньте в нее, переступая с ноги на ногу. Каждые 2–3 дня снижайте температуру воды на 1 °C.
Ищете более щадящий способ закаливания? Есть еще обтирание холодной водой. Сначала смоченной в воде губкой или полотенцем нужно обтереть верхнюю часть тела, затем растереть ее сухим полотенцем, а потом сделать то же самое с нижней частью тела.
Выполняя процедуры, прислушивайтесь к своему организму. Если почувствовали озноб, остановитесь. Видимо, организм еще не готов.
Теги: Донбасс, врачи, зима, закаливание
- МинТОТ: Корабль Volgo-Balt 214 затонул в Черном море, доставляя уголь из "ЛДНР" в Турцию по приказу РФ13:21
- В ОРДО назвали дороги, на которых из-за непогоды ограничено движение12:59
- Четверо наемников армии России ликвидированы на Донбассе: детали дерзкого нападения врага и "ответки" ВСУ12:41
- В «ДНР» И «ЛНР» рассказали, сколько человек удалось вытащить из снежных заносов12:19
- "Оцените глубину дыры, в которую ввергли Донбасс "защитники"", - в Сети высмеяли "достижение" "Центробанка ДНР"12:03
- Возле Мариновки в снегу стоит автобус с пассажирами. Помощи нет11:42
- Люди Медведчука прибыли в "ДНР" для "переговоров": СМИ озвучили цель скандального визита11:20
- В зоне ООС 5 обстрелов за сутки: у НВФ 4 погибших и двое раненых10:58
- В соцсетях сообщают о ситуации на дорогах в «ДНР»: Стояли хлебовозки, «скорая» и легковые09:28
- В Горловке искусственно создают поселок «Русский край»09:07
- МинТОТ: Корабль Volgo-Balt 214 затонул в Черном море, доставляя уголь из "ЛДНР" в Турцию по приказу РФ13:21
- В ОРДО назвали дороги, на которых из-за непогоды ограничено движение12:59
- Четверо наемников армии России ликвидированы на Донбассе: детали дерзкого нападения врага и "ответки" ВСУ12:41
- В «ДНР» И «ЛНР» рассказали, сколько человек удалось вытащить из снежных заносов12:19
- "Оцените глубину дыры, в которую ввергли Донбасс "защитники"", - в Сети высмеяли "достижение" "Центробанка ДНР"12:03
- Возле Мариновки в снегу стоит автобус с пассажирами. Помощи нет11:42
- Люди Медведчука прибыли в "ДНР" для "переговоров": СМИ озвучили цель скандального визита11:20
- В зоне ООС 5 обстрелов за сутки: у НВФ 4 погибших и двое раненых10:58
- Россиянка мощно ответила предателям Украины из "ДНР" и "ЛНР": "Вы предали свою страну, получайте ". ВИДЕО10:42
- Поматросили и бросили (Донбасс назад в Украину)10:19
- Как быстро вылечить целлюлит: названы эффективные средства22:37
- 5 ошибок, которые надо избегать во время мытья рук зимой21:37
- Гройсман пообещал ввести электронные рецепты на «Доступні ліки»20:45
- Ученые выяснили, почему у кошек появляются полоски15:48
- Эти симптомы помогут выявить приближение катаракты14:02
- Индийский гороскоп, точность которого поразит даже скептика12:47
- Никогда не выбрасывайте проросший чеснок: есть причина11:52
- Самовлюбленные зазнайки: названы самые эгоистичные знаки Зодиака10:49
- Врачи рассказали, как правильно закаляться зимой08:46
- Гройсман рассказал, где можно будет получить «Доступные лекарства» по электронному рецепту07:43
- 6 сильных молитв на Рождество Христово
- Никогда не выбрасывайте проросший чеснок: есть причина
- Люди Медведчука прибыли в "ДНР" для "переговоров": СМИ озвучили цель скандального визита
- «ДНР» начнет штрафовать за просроченные техпаспорта
- Ситуация на блокпостах: Загружена Еленовка, очередь на «Каргиле» движется крайне медленно
- В Донецке поражены ценами на мясо после Нового года: "Цены дурдом, где же обещанная стабилизация"
- На Донбассе будет "жарко": названа дата и причина возможного обострения
- Ситуация на блокпостах ОРДО: на Еленовке машин мало, Перлына пропускает плохо
- Не поможет даже Керченский мост: появился мрачный прогноз по Крыму
- "Оцените глубину дыры, в которую ввергли Донбасс "защитники"", - в Сети высмеяли "достижение" "Центробанка ДНР"