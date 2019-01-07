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Врачи рассказали, как правильно закаляться зимой

07.01.2019 08:46
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Врачи рассказали, как правильно закаляться зимой

Как не перестараться. 

Закаляться полезно, если это делать правильно, а вот новичкам следует подготовиться и начинать постепенно, если, конечно, они не хотят на следующий же день оказаться в больнице с пневмонией, передает Хроника.инфо со ссылкой на Нyser.

Началась зима и многие «загорелись» идеей закаляться, что при неправильной последовательности и температуре может привести к серьезным заболеваниям.

Регулярная закалка способствует поддержанию иммунитета, ускорению метаболизма, укреплению нервной системы.

Если начать закаляться неправильно, могут появиться осложнения.

Вот несколько правил, которые помогут начать закаляться с пользой для здоровья:

Не нужно сразу обливаться холодной водой из ведра. Закаливание начинайте с мягких и щадящих процедур, среди которых воздушные и солнечные ванны (при температуре воздуха от 12 градусов).

Постепенно начинайте умываться холодной водой комнатной температуры, но с каждым днем градус ее нужно понижать. Приступая к дальнейшим процедурам, помните о золотом правиле закалки - регулярности.

Готовы к обливанию? Не спешите. Начните с контрастного душа. Чередуйте привычную температуру с холодной. Первый сеанс должен длиться 10 секунд, постепенно увеличивайте его до 1 минуты.

Далее можно взяться за закаливание стоп. Необязательно сразу ходить босиком по снегу. Наберите на дно ванны прохладную воду и встаньте в нее, переступая с ноги на ногу. Каждые 2–3 дня снижайте температуру воды на 1 °C.

Ищете более щадящий способ закаливания? Есть еще обтирание холодной водой. Сначала смоченной в воде губкой или полотенцем нужно обтереть верхнюю часть тела, затем растереть ее сухим полотенцем, а потом сделать то же самое с нижней частью тела.

Выполняя процедуры, прислушивайтесь к своему организму. Если почувствовали озноб, остановитесь. Видимо, организм еще не готов.



Теги: Донбасс, врачи, зима, закаливание
 
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